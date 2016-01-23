إن تزايد الطلب على الكمّامات أو الأقنعة الطبية الواقية ليس في اليابان فحسب، بل في العالم كله. تتعدد الأنواع ما بين الأقنعة الخاصة بالأغراض الصناعية والطبية والأقنعة ذات الحس العالي بالموضة.

ارتداء الأقنعة لمنع انتقال الأمراض من وإلى الأشخاص المحيطين

تتزايد بشدة أعداد مرتدي الأقنعة في السنوات الأخيرة في اليابان. ففي عام ٢٠١٤ بلغ إجمالي عدد الأقنعة المصنعة في اليابان والأقنعة المستوردة حوالي ٣.٩٥ مليار قطعة (من بينها ٣.٣٧ مليار قطعة مستوردة). إن الأقنعة التي كان سبب انتشارها في الأساس يرجع إلى الأنفلونزا الإسبانية التي انتشرت عام ١٩١٨، أصبحت الآن عنصرا لا غنى عنه للوقاية الطبية حيث تستخدم في حالات البرد والأنفلونزا وحمى القش (حساسية حبوب اللقاح) وللوقاية من الأتربة. وإذا نظرنا للعالم نجد تزايد الطلب على الأقنعة وذلك للوقاية من مشاكل جسيمات PM2.5 (الجسيمات الدقيقة الملوثة للهواء)، وفيروس كورونا الشرق الأوسط (متلازمة الشرق الأوسط التنفسية)، وفيروس إيبولا، وتلوث الغبار المعدني عند قيادة الدراجة النارية.

طبقا لشركة ”فوجي كِيزاي“ الاستشارية المتخصصة في التسويق، فإن مبيعات الأقنعة للاستخدام المنزلي بلغت ٢٣.٢ مليار ين لعام ٢٠١٤. وفي عام ٢٠٠٩ عندما تفشت أنفلونزا الخنازير ارتفعت المبيعات لتسجل أعلى ارتفاع لها على الإطلاق حيث وصلت إلى ٣٤ مليار ين. وعند بدايات الربيع يتزايد عدد الأشخاص الذين يرتدون الأقنعة للوقاية من حمى القش، وفي الصيف يوجد أيضا أشخاص يرتدون الأقنعة المبللة في المكاتب بسبب جفاف الهواء نتيجة استخدام مكيفات الهواء. فيكون معروضا على مدار العام من ٤-٥ أنواع من الأقنعة في الكومبيني ومتاجر الأدوية.

في أوروبا وأمريكا لا توجد ثقافة ارتداء الأقنعة الواقية حتى في أوقات المرض عادة، وذلك نظرا لصعوبة تفهم إحساس ارتداء الأقنعة الواقية، أو لأنه أحيانا ما يُحذر الناس من الشخص مرتدي القناع حيث يُعتقد أنه ربما مصاب بمرض خطير أو ربما يكون قاطع طريق.

وطبقا لنتيجة البحث الذي قامت به شركة ”كوباياشي“ للأدوية، فإن معدل اليابانيين الذين يستخدمون الأقنعة بشكل يومي تقريبا عند الشعور بنزلات البرد والأنفلونزا أو ظهور أعراضها، قد ازداد إلى ٣٠.٦٪‏ عام ٢٠١١ بعد أن كان ١٨٪‏ عام ٢٠٠٨. وطبقا للاستبيان الذي أجرته شركة ”سوفت برين فيلد“ في شهر يناير عام ٢٠١٥ حول الأقنعة التي تستخدم لمرة واحدة، فإن أكثر الأسباب لاستخدام الأقنعة كانت على الترتيب ”للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا“، و”عند الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا“.

ففي اليابان، البلد الأكثر صرامة تجاه ”إزعاج الآخرين“، أصبح ارتداء الأقنعة لعدم انتقال الأمراض من وإلى الأشخاص المحيطين من الآداب والسلوك العامة في المجتمع.