Не только в Японии, но и во всем мире растет спрос на медицинские маски. Существует множество разных типов: от обычных гигиенических до модных масок-аксессуаров, и это разнообразие весьма впечатляет.

Маски: чтобы не заразить и не заразиться

За последние несколько лет в Японии резко увеличилось количество людей, использующих гигиенические медицинские маски. В 2014 году общее количество масок как японского, так и импортного производства на японском рынке составило около 3,95 миллиардов штук. Маски, получившие широкое распространение в Японии после эпидемии испанского гриппа в 1918 году, в наше время используются не только для защиты от гриппа и респираторных заболеваний, но и от аллергии на пыльцу или пыль, от радиационного загрязнения. Все больше японцев считают маску обязательным предметом личной гигиены, и эта тенденция совсем не кажется удивительной на фоне таких мировых проблем, как распространение коронавируса БВРС, эпидемия лихорадки Эбола, загрязнения атмосферного воздуха взвешенными частицами РМ2,5 и микрочастицами, попадающими в воздух при использовании шипованных шин.

По данным компании по консалтингу и исследованиям рынка «Фудзи-кэйдзай», доходы от продажи гигиенических масок в 2014 году составили 23,2 млрд йен. А в 2009 году, на который пришелся пик свиного гриппа, этот показатель достиг рекордно высокой отметки в 34 млрд йен. С приходом весны все больше людей надевают маски, чтобы спастись от вызывающей аллергию пыльцы, а летом многие офисные служащие на работе надевают смоченные водой маски, чтобы не дышать слишком сухим воздухом из кондиционера. В круглосуточных комбини и драгсторах в любое время года можно найти медицинские маски четырех-пяти видов.

В европейской, западной культуре маска скорее воспринимается как нечто, чего нужно опасаться. Маска скрывает эмоции, человек в маске вызывает подозрения – может быть, он болен заразной болезнью, или грабитель, скрывающий своё лицо? Возможно, поэтому даже во время болезни западный человек не спешит надевать маску.

Результаты исследования, проведенного японской фармацевтической компанией Kobayashi Pharmaceutical Co., показали, что процент японцев, по той или иной причине надевающих маски ежедневно, за период с 2008 по 2011 год увеличился с 18% до 30,6%. Согласно состоявшемуся в январе 2015 года «Опросу по одноразовым маскам» (ссылка на японском языке) компании Softbrain Field,наиболее часто маски надевали либо те, кто не хотел заразиться вирусными/инфекционными заболеваниями (самая популярная причина), либо те, кто не хотел заразить других (вторая по популярности причина).

В Японии, где нормальным считается поведение, никоим образом не нарушающее спокойствие окружающих, ношение маски как способ уберечь себя и других от болезни уже стало одной из социальных норм.

Маски: стиль и скрытность

«Гипюровые гигиенические маски». Фотография предоставлена бутиком стильных масок Estcouture

В последнее время гигиенические маски становятся все более популярными среди молодежи, потому что с их помощью можно скрыть выражение лица. В 2014 году, отвечая на вопросы анкеты для девушек и молодых женщин в возрасте до тридцати лет (ссылка на японском языке), составленной фирмой oriconME, каждая третья респондентка призналась в том, что хотя бы раз надевала маску для того, чтобы скрыть лицо. В большинстве случаев в качестве причины такой «скрытности» упоминалось нежелание демонстрировать посторонним свое лицо без косметики. Еще одна довольно популярная причина, особенно среди тех, кто считает себя необщительными, – желание скрывать свои эмоции, чтобы избежать контакта с окружающими.

На волне растущей популярности появились расчитанные на женский вкус «дизайнерские» маски самых разных цветов и размеров. Для мужчин выпускаются гигиенические маски черного цвета, которые подходят к любому темному костюму – в 2015 году в универмаге TOKYU HANDS такие маски стали самым популярным товаром в своей категории.

Маски на любой вкус и размер

Большая часть современных масок относится к так называемому типу «хайтек», то есть для их производства используются самые современные технологии и материалы, такие, например, как нетканная материя, из которой изготовляется фильтр. В случае гофрированных «3-Д масок» плиссировка способствует более плотному прилеганию маски к лицу и повышает эффективность защиты от вирусов и инфекций, маски с влажным фильтром обладают эффектом «паровой бани», есть маски, при ношении которых не запотевают очки – выбор масок огромен, на любой вкус и размер.

Весной 2015 года олимпийский чемпион по фигурному катанию Ханю Юдзуру появился на трапе самолета в аэропорту Шанхая в маске с девятислойным фильтром, расчитанной на сто стирок. Эта маска попала во все средства массовой информации. А ее производитель, фирма CLEVER, известна также тем, что разработала и пожертвовала трем африканским странам 10 000 масок, эффективно защищающих от лихорадки Эбола.

Фирма CLEVER (префектура Айти). Срочное производство медицинских масок от лихорадки Эбола (©Jiji Press)

В настоящее время наиболее серьезную проблему для здоровья общества представляют вредные частицы РМ2,5, которые, будучи очень маленькими, проходят сквозь обычные медицинские маски и вызывают такие болезни как рак легких, различные респираторные заболевания и заболевания сердечно-сосудистой системы. Речь идет о дисперсных взвешенных микрочастицах размером менее 2,5 мкм. Предотвратить их попадание в организм могут только специальные медицинские маски и маски для работы на производстве не менее разряда DS2 (по японской классификации) или N95 (по американской классификации).

Правильный размер – самое главное

Какой бы дорогой и многофункциональной ни была ваша маска, но если вы носите ее неправильно – кверху низом или наизнанку, и в довершение всего она не подходит вам по размеру, – то никакого эффекта от нее не будет. Самые маленькие маски рассчитаны на полуторагодовалых младенцев. Обстоятельства использования масок могут быть самыми разными. Позаботьтесь о том, чтобы маски на любой случай для каждого члена вашей семьи всегда были в домашней аптечке – это неплохое средство, снижающее повседневные угрозы здоровью.

Фотография к заголовку: Начало марта, пик цветения японских криптомерий: пешеходы в масках спасаются от пыльцы на Гиндзе в Токио (©Jiji Press)