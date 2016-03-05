出於衛生或預防的原因，口罩的需求在日本及全世界急劇擴大。從醫用、工業用口罩到富有時尚感的口罩，種類非常豐富。

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戴口罩：防止傳染和被傳染

日本近年來戴口罩的人激增。2014年度口罩的產量和進口量合計約達39.5億個。口罩為人廣泛使用的契機，是1918年的西班牙型流行性感冒；如今，口罩已漸漸成為防止感冒、花粉過敏、流行性感冒、灰塵、輻射等的必備衛生用品。另外，從世界範圍看，因為PM2.5問題、中東呼吸症候群（MERS）、伊波拉病毒、排氣污染等，口罩的需求量也呈直線上升之勢。

營銷諮詢公司富士經濟的調查數據顯示，日本2014年的家用口罩銷售額達232億日圓，而2009年甲型H1N1流感在全球範圍內大規模流行時，口罩的銷售量創下了歷史最高紀錄，銷售額達到340億日圓。日本一到初春季節，作為花粉過敏的對策而戴口罩的人越來越多；到了夏天，在因開空調而變得空氣異常乾燥的辦公室裏，有的人還戴濕口罩上班。日本的便利商店和藥妝店常年備有4、5種口罩出售。

在歐美國家，由於戴口罩讓人難以判斷表情，很容易招致周圍人的戒心或被誤解為是否「患有重度感染症」或「會不會是強盜」等，所以即使生病，人們也沒有戴口罩的習慣。

小林製藥公司的調查結果顯示，2008年有18%的日本人在出現感冒、流行性感冒症狀或感到擔心時，幾乎每天都要戴上口罩；而2011年這個比例上升到了30.6%。Softbrain Field公司在2015年1月進行的「關於免洗口罩的問卷調查」中發現，戴口罩的理由最多的是「預防感冒和流行性感冒」，其次是「患上了感冒和流行性感冒」。

和其他國家相比，日本更注重「不給他人添麻煩」這一點，為防止疾病的「傳染和被傳染」而戴口罩，已成為一種禮貌。

用來裝飾或遮掩表情

近來以「遮掩表情」為理由，日常性地戴口罩的年輕人正在增加。根據2014年oriconME公司對10至20多歲女性進行的調查，3人中有1人回答曾有過「為遮擋面孔而戴口罩」的經歷，「不用化妝樂得輕鬆」、「不想被人看見未化妝的面孔」等理由排在前列。另外，不擅長與人交往的年輕人更傾向於戴口罩，這是因為他們想用口罩掩蓋表情，從而減少周圍人來搭話攀談的機率。

受到上述風潮的影響，市場上出現了彩色口罩以及具有小臉效應的女性專用口罩；而黑色口罩由於容易和深色西裝搭配，因而受到男性的歡迎，成為2015年年初東急HANDS最暢銷的口罩。

尺寸齊全種類豐富的口罩

最近的預防用口罩的主流，是在過濾部分使用無紡織布等，毫不吝嗇地應用了最新技術。通過壓褶加工、更貼合臉部的立體加工等，防止病毒入侵的口罩自不用說，還有使用加濕過濾層從而起到蒸氣效果的濕潤口罩、防止眼鏡起霧的口罩等等，種類豐富，尺寸也很齊全。

2015年春天，索契奧運花式滑冰金牌得主羽生結弦選手戴著口罩出現在上海的機場，那是一種耐洗百次並有9層過濾層的高性能口罩，受到了媒體的關注。這種口罩的製造商日本「CLEVER」公司，製造了1萬個能防禦伊波拉病毒粒子入侵並對附著的病毒具有99%殺菌能力的口罩，贈送給了非洲的3個國家。

近年PM2.5已成社會問題，而一般的家用口罩因無法抵擋微小的顆粒物，為人們的呼吸器官和循環器官都帶來不良影響。如果不是符合日本「DS2」規格或美國「N95」規格的醫用或工業用口罩，是無法防禦直徑小於等於2.5nm的細顆粒物PM2.5的。

貼合臉部最重要！

但是，口罩如果上下、正反面戴錯，或者不恰到好處地貼合臉部的話，無論它再貴性能再好也發揮不出應有的效果。口罩的尺寸小到1歲半嬰兒用，號碼用途都多種多樣。希望大家根據自己或家人的臉部大小和使用目的，找到合適的口罩，做好防塵防病等日常的危機管理工作。

▼參考閱讀

標題圖片：3月上旬是杉樹花粉飄散的鼎盛期，銀座大街上戴著口罩的行人（圖片提供：時事通信社）