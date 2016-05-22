Los emojis actuales son la evolución de 176 pequeñas imágenes creadas por primera vez por NTT docomo para la plataforma de Internet en teléfonos móviles i-mode. Estos pequeños símbolos han cobrado tanta importancia hoy que incluso pueden encontrarse emojis en el Diccionario de Oxford.

Los emojis siguen en constante evolución

Los iconos digitales emoji sirven para expresar sentimientos sin necesidad de utilizar palabras. Su popularidad condujo al Diccionario de Oxford a incluir la palabra emoji entre sus entradas en 2013.

Los emojis surgieron en el mercado de los teléfonos móviles japoneses y fueron más tarde adaptados al estándar internacional Unicode6.0 gracias al soporte de empresas como Apple y Google, por lo que hoy pueden ser utilizados en teléfonos como el iPhone o plataformas como Gmail, Facebook, Twitter o Tumblr entre otras.

La historia secreta de los emojis

La aparición de los emojis se la debemos a un antiguo trabajador de NTT DoCoMo, Kurita Shigetaka (hoy en Dwango), que en 1998 creó 176 imágenes de 12x12 píxeles para su uso en teléfonos móviles con conexión a internet con el servicio i-mode, la primera plataforma de internet para móviles del mundo. Las cartas en Japón suelen tener mucho texto debido fórmulas de obligado uso como los saludos o las palabras que mencionan algún aspecto de la presente estación antes de introducir el tema principal. Para hacer los mensajes más directos y reflejar de forma sencilla los sentimientos que hay en el trasfondo, Kurita pensó en crear una serie de iconos. A pesar de no pertenecer al mundo del diseño, Kurita se inspiró en los rostros que solía ver en el manga cuando era pequeño y en algunas ideas que le ofrecían los caracteres kanji.

Por aquel entonces DoCoMo trató de registrar los derechos de los emoji, pero al tratarse de pequeñas imágenes de 12x12 píxeles con expresiones que cualquiera podría reproducir no tuvo éxito en este aspecto. Esto facilitó a la competencia de DoCoMo el uso de estas imágenes favoreciendo la expansión de la cultura de los emojis que hoy conocemos. Hay muchas razones por las que su uso se ha popularizado, como su sencillez o su aspecto cariñoso y gracioso, pero entre todas destaca la posibilidad de transmitir de forma clara y con humor cómo nos sentimos.

En 2008 el presidente de Softbank Son Masayoshi pidió directamente a Steve Jobs que facilitara el uso de emojis en el sistema operativo con motivo del lanzamiento en Japón de la versión 2.2 del iOS para iPhone. Estos emojis, pensados en su origen para su uso en Japón, han alcanzado hoy una popularidad mundial.

Emojis para los correos electrónicos, mensajes y redes sociales.

Kaomojis, precursores de los emojis

Anteriores a los emojis son los conocidos como kaomojis que suelen utilizarse en correos electrónicos y blogs, y sobre cuyo origen existen diversas teorías. En otros países los kaomojis son conocidos como smileys o emoticones. Los kaomojis japoneses se centran en la expresión a través de los ojos, como en (^_^) o en (>_<). Los smileys occidentales, en cambio, se leen girados y la expresión está marcada por la boca, como en :D o en :) por ejemplo. En japonés el kaomoji para un guiño es (^_-)-☆, mientras que en occidente tiene este aspecto ;-) . Los kaomojis han ido popularizándose al mismo tiempo que internet llegaba a los hogares, y hoy forman parte también de la cultura de los emojis.

Palabra del Año 2015 en el Diccionario de Oxford

“La cara que llora de alegría” fue la Palabra del Año del Diccionario de Oxford en 2015. Imagen por cortesía de Apple.

Los emojis actuales siguen conservando parte del estilo japonés de los originales que aparecieron para la plataforma i-mode y que luego se extendieron por el mundo. El autor del artículo América necesita sus propios emojis publicado en el New York Times se lamentaba de que mientras que existían emojis de una persona con mascarilla, hoteles del amor, un perro de raza akita o hasta la famosa caca sonriente, no estuviesen disponibles aún emojis de un pavo, un burrito, una mano haciendo una peineta o una persona maldiciendo. Si bien es cierto que algunos de estos emojis han sido introducidos posteriormente.

Estas pequeñas imágenes son cada vez más utilizadas en los Estados Unidos y el Reino Unido, popularizándose hasta el punto de que en noviembre de 2015 un emoji fue elegido como la Palabra del Año del Diccionario de Oxford.

El videoclip “Roar” (2013) de la artista Katy Perry también tuvo mucho éxito al incluir en la letra algunos emoji.

[YouTube] Katy Perry – Roar (Lyric Video)

Emojis y stamps conviven en las aplicaciones de mensajería

Stamps de LINE.

A medida que crece el número de usuarios de aplicaciones de mensajería en teléfonos inteligentes, también son más los que hacen uso de las stamps o pegatinas. Los usuarios pueden descargar estas ilustraciones para aplicaciones específicas como LINE, que cuentan con una amplia oferta de personajes. En Asia, por ejemplo, los más populares son el conejo Cony y el oso Brown de LINE. Hay también disponibles stamps animadas y en distintos idiomas, y los usuarios también pueden crear sus propias ilustraciones y venderlas. Hay tanto stamps gratuitas y cuya descarga está ligada a la publicidad de alguna empresa, como stamps originales de pago. Con todas estas opciones es normal que cada vez haya más personas que hablan a través de internet mezclando stamps y emojis para expresar mejor su estado de ánimo.

La palabra emoji es otra de las aportaciones del japonés a los idiomas de todo el mundo, junto a karaoke o kawaii. En el futuro será interesante observar de qué manera peculiar será usada en cada cultura.

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