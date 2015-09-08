В 2016 году саммит Большой Семерки пройдет в префектуре Миэ, и президент США Барак Обама с другими мировыми лидерами, как и многие другие путешественники до них, совершат паломничество к главной синтоистской святыне – Исэ-дзингу.
Святое место
Внутреннее святилище посвящено солнечной богине Аматэрасу, легендарной прародительнице императорского дома Японии. В нём расположено священное зеркало, подаренное, согласно преданию, Аматэрасу другими божествами и являющееся одной из трех императорских регалий, наряду с яшмовыми подвесками и священным мечом, которые передаются из поколения в поколение с древнейших времен. Однако зеркало не выставлено для всеобщего обозрения, а Исэ-дзингу не является обычным туристическим маршрутом.
Простые деревянные строения перестраивают заново на новом месте каждые 20 лет, следуя церемониалу, сложившемуся более 1000 лет назад. Обычным посетителям запрещено входить в строения святилищ, которые частично скрыты за оградой – их можно лишь рассматривать издалека. В этих святых местах не разрешается также фотографировать.
Однако тех, кто интересуется синто и медитацией, привлекает суровое очарование Исэ-дзингу, лишенного традиционных туристических приманок. Внешнее святилище находится в городе Исэ, на расстоянии примерно двух часов езды в восточном направлении на поезде от Осаки или примерно полутора часов в южном направлении от Нагои. Внутреннее святилище находится в нескольких километрах от города Исэ, и туда придется добираться, хотя и не долго, автобусом.
Планирование расходов на путешествие
Многие столетия паломники шли к Исэ-дзингу, побуждаемые бродячими миссионерами оси. Почтенные наставники путешествовали из региона в регион в эпоху Эдо (1603-1868) и, подобно современным коммивояжерам, не только рассказывали о пользе совершения паломничества к святыне, но и помогали организовать проживание и услуги гидов.
В то же время в городах и деревнях появились ассоциации (кё) для сбора средств на путешествия. Все участники делали взносы и ежегодно определяли с помощью жребия, кто поедет в паломничество. В связи со спецификой этой модели распределения средств, основной задачей паломников была доставка как можно большего количества сувениров для тех, кому не повезло со жребием. Системы оси и кё обеспечивали постоянный приток посетителей к Исэ-дзингу и были использованы впоследствии для других священных мест.
Карнавальная атмосфера массовых паломничеств
Группы, организованные с помощью кё, состояли из достаточно богатых горожан и крестьян, однако периодически в стране случались стихийные массовые паломничества, когда к святилищу Исэ направлялись огромные массы людей из всех слоев общества. Наиболее массовые паломничества имели место в 1705 и 1771 годах, а в 1830 году количество паломников достигло практически 5 миллионов – невероятная цифра, учитывая, что население всей Японии в то время составляло около 32 миллионов человек.
Причиной массовых паломничеств послужила вера в то, что каждые 60 лет паломники получают особые духовные дары. Эти годы назывались окагэдоси, а массовые паломничества получили название окагэмаири. Энтузиазм был столь велик, что слуги и работники присоединялись к паломникам без разрешения своих хозяев. Это явление стали называть нукэмаири, или бегство с паломниками. В отличие от организованных групп, средства к существованию такие паломники добывали милостыней.
В группах паломников, полностью порвавших со своей обычной жизнью и бытом, царила карнавальная атмосфера с переодеваниями, исступленным пением и танцами. В общем хаосе многие паломники оставались голодными, хотя богатые торговцы и крестьяне, часто из чувства страха, в конце концов делились с ними едой. Социальная подоплека этого явления стала более очевидной к 1867 году, когда в преддверии падения сёгуната возник феномен неповиновения властям, порожденный окагэмаири и получивший название ээ дзя най ка («Почему бы и нет?»).
Эти массовые паломничества прошлых лет с их бьющим через край религиозным энтузиазмом и излишествами резко контрастируют со степенными и организованными автобусными турами наших дней. Поэтому вне всякого сомнения, когда лидеры G7 прибудут к Исэ-дзингу, японские власти вряд ли станут распространяться о роли святилища в беспорядках прошлых лет.
Фотография к заголовку: Императрица Митико прибывает к Внешнему святилищу в Исэ 26 марта 2014 г. (© Jiji.)(Статья на английском языке опубликована 12 августа 2015 г.)