В 2016 году саммит Большой Семерки пройдет в префектуре Миэ, и президент США Барак Обама с другими мировыми лидерами, как и многие другие путешественники до них, совершат паломничество к главной синтоистской святыне – Исэ-дзингу.

Святое место

Внутреннее святилище посвящено солнечной богине Аматэрасу, легендарной прародительнице императорского дома Японии. В нём расположено священное зеркало, подаренное, согласно преданию, Аматэрасу другими божествами и являющееся одной из трех императорских регалий, наряду с яшмовыми подвесками и священным мечом, которые передаются из поколения в поколение с древнейших времен. Однако зеркало не выставлено для всеобщего обозрения, а Исэ-дзингу не является обычным туристическим маршрутом.

Кагурадэн, «Павильон божественной радости», расположенный снаружи Найку, территории Внутреннего святилища

Простые деревянные строения перестраивают заново на новом месте каждые 20 лет, следуя церемониалу, сложившемуся более 1000 лет назад. Обычным посетителям запрещено входить в строения святилищ, которые частично скрыты за оградой – их можно лишь рассматривать издалека. В этих святых местах не разрешается также фотографировать.

Однако тех, кто интересуется синто и медитацией, привлекает суровое очарование Исэ-дзингу, лишенного традиционных туристических приманок. Внешнее святилище находится в городе Исэ, на расстоянии примерно двух часов езды в восточном направлении на поезде от Осаки или примерно полутора часов в южном направлении от Нагои. Внутреннее святилище находится в нескольких километрах от города Исэ, и туда придется добираться, хотя и не долго, автобусом.

Планирование расходов на путешествие

Многие столетия паломники шли к Исэ-дзингу, побуждаемые бродячими миссионерами оси. Почтенные наставники путешествовали из региона в регион в эпоху Эдо (1603-1868) и, подобно современным коммивояжерам, не только рассказывали о пользе совершения паломничества к святыне, но и помогали организовать проживание и услуги гидов.

В то же время в городах и деревнях появились ассоциации (кё) для сбора средств на путешествия. Все участники делали взносы и ежегодно определяли с помощью жребия, кто поедет в паломничество. В связи со спецификой этой модели распределения средств, основной задачей паломников была доставка как можно большего количества сувениров для тех, кому не повезло со жребием. Системы оси и кё обеспечивали постоянный приток посетителей к Исэ-дзингу и были использованы впоследствии для других священных мест.

Карнавальная атмосфера массовых паломничеств

Группы, организованные с помощью кё, состояли из достаточно богатых горожан и крестьян, однако периодически в стране случались стихийные массовые паломничества, когда к святилищу Исэ направлялись огромные массы людей из всех слоев общества. Наиболее массовые паломничества имели место в 1705 и 1771 годах, а в 1830 году количество паломников достигло практически 5 миллионов – невероятная цифра, учитывая, что население всей Японии в то время составляло около 32 миллионов человек.

Посетителей Гэку, Внешнего святилища, сейчас гораздо меньше, чем в былые времена массовых паломничеств

Причиной массовых паломничеств послужила вера в то, что каждые 60 лет паломники получают особые духовные дары. Эти годы назывались окагэдоси, а массовые паломничества получили название окагэмаири. Энтузиазм был столь велик, что слуги и работники присоединялись к паломникам без разрешения своих хозяев. Это явление стали называть нукэмаири, или бегство с паломниками. В отличие от организованных групп, средства к существованию такие паломники добывали милостыней.

В группах паломников, полностью порвавших со своей обычной жизнью и бытом, царила карнавальная атмосфера с переодеваниями, исступленным пением и танцами. В общем хаосе многие паломники оставались голодными, хотя богатые торговцы и крестьяне, часто из чувства страха, в конце концов делились с ними едой. Социальная подоплека этого явления стала более очевидной к 1867 году, когда в преддверии падения сёгуната возник феномен неповиновения властям, порожденный окагэмаири и получивший название ээ дзя най ка («Почему бы и нет?»).

Эти массовые паломничества прошлых лет с их бьющим через край религиозным энтузиазмом и излишествами резко контрастируют со степенными и организованными автобусными турами наших дней. Поэтому вне всякого сомнения, когда лидеры G7 прибудут к Исэ-дзингу, японские власти вряд ли станут распространяться о роли святилища в беспорядках прошлых лет.

Фотография к заголовку: Императрица Митико прибывает к Внешнему святилищу в Исэ 26 марта 2014 г. (© Jiji.)

(Статья на английском языке опубликована 12 августа 2015 г.)