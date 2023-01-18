100 знаменитых замков Японии ®: замок Сибата, префектура Ниигата

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Особой достопримечательностью замка Сибата является трёхъярусная башня, которая в действительности выполняла функции главной башни Тэнсю. Это единственный в Японии замок, имеющий Т-образную крышу, на трёх коньках которой установлены изображения мифических морских животных сяти.

Префектура Ниигата, замок Сибата

Год постройки: 1598

1598 Первый владелец замка: Мидзогути Хидэкацу

Мидзогути Хидэкацу Основные достопримечательности: важное культурно достояние – передние ворота Омотэмон и старая угловая башня Ниномару (Сумиягура), реконструированная трёхъярусная башня Санкай

важное культурно достояние – передние ворота Омотэмон и старая угловая башня Ниномару (Сумиягура), реконструированная трёхъярусная башня Санкай Плата за вход: бесплатно

бесплатно Адрес: Niigata-ken Shibata-shi Otemachi 6-chome

Niigata-ken Shibata-shi Otemachi 6-chome Вебсайт: Информация об объекте Замок Сибата (город Сибата) (на японском языке)

Единственный замок, крыша которого украшена тремя изображениями сяти

В 1598 году по приказу Тоётоми Хидэёси род Уэсуги, правивший землёй Этиго (нынешняя префектура Ниигата), был переведен в замок Айдзу, а в Этиго направили военачальника Мидзогути Хидэкацу, который и построил в качестве своей резиденции замок Сибата. Ранее это были земли рода Сибата, служившего роду Уэсуги, но Хидэкацу, имевший опыт строительства замков при Хидэёси, выбрал это место, поскольку оно было окружено болотами и замок было легко защищать. Замок Сибата также известен как Замок Ирисов, Аямэ-дзё, потому что на окружающих его заболоченных территориях цвело много ирисов.

В замке Сибата нет главной замковой башни, но её роль играла трёхъярусная башня. В 1874 году по приказу правительства Мэйдзи замок был снесён, но в 2004 году он был восстановлен с использованием старинных методов строительства. При взгляде сверху крыша имеет Т-образную форму, и каждый конёк на концах украшают фигуры мифических животных сяти. Неизвестно, почему крыша имеет такую необычную для Японии форму. В настоящее время трёхэтажная башня Санкай находится на территории базы Сил самообороны, поэтому войти внутрь нельзя, но её непременно стоит осмотреть снаружи. Кроме того, сохранились построенные до XIX века передние ворота Омотэмон и старая угловая башня второй площадки замка Ниномару, они считаются важными культурными ценностями национального значения.

Замки в префектуре Ниигата

Замок Касугаяма

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Фотография к заголовку: Трёхъярусная башня замка Сибата (PIXTA)