Объединитель Японии Тоётоми Хидэёси и системные реформы для стабилизации общества

Исследования по истории Японии

В предыдущей статье мы рассказывали о том, как Ода Нобунага стремился объединить Японию, а сейчас мы поговорим о Тоётоми Хидэёси, который служил у Нобунаги и после него в конце XVI века завершил объединение страны, установил единую систему мер и весов, разослал во все провинции чиновников, которые рассчитали урожайность, и обеспечил стабильное поступление налогов. Кроме того, он запретил крестьянам владеть оружием и большое внимание уделал сельскому хозяйству, предотвращая крестьянские восстания, установил жёсткое сословное разделение между крестьянами и воинами. Проведённые Хидэёси структурные реформы завершали эпоху Воюющих провинций и вели страну к стабильной мирной жизни.

Завершение объединения страны

Во 2 день 6 лунного месяца 10 года Тэнсё (1582) Нобунага принял смерть в Киото, в храме Хоннодзи, из-за измены его вассала Акэти Мицухидэ. За его смерть отомстил другой крупный вассал, Хасиба (Тоётоми) Хидэёси.

По одной из версий, Хидэёси родился в семье лёгкого пехотинца асигару, а на службе у Нобунаги проявил незаурядные способности и стал одним из ближних вассалов. В момент инцидента в храме Хоннодзи он был в регионе Тюгоку, где занимался затоплением замка Такамацу, в котором укрепились сторонники рода Мори. Узнав о смерти Нобунаги, он тут же замирился с Мори и быстро увёл войска (это получило название «Великий отход из Тюгоку»). Под столицей он оказался всего через 11 дней после инцидента в Хоннодзи, в Ямадзаки дал бой Мицухидэ, где тот и погиб. При Сидзугатакэ в 1583 году он расправился с другим вассалом Нобунаги, Сибатой Кацуиэ, и в том же году на развалинах монастыря Исияма-Хонгандзи начал строить замок Осака, показывая стране, что именно он будет наследником Нобунаги. В 1585 году его войска, которые вёл Тёсокабэ Мототика, подчинили Сикоку, и в том же году он получил должность канцлера (кампаку), в следующем году император Оогимати пожаловал его фамильным именем Тоётоми и назначил Главным министром (дайдзёдайдзин).



Скульптура военачальника на вершине холма Судзугатакэ (г. Нагахама преф. Сига, Photolibrary)

Укрепивший свою власть за счёт авторитета императорского двора Хидэёси издал указ, запрещавший частные стычки между феодалами-даймё, за невыполнение которого покарал в 1587 году род Симацу в земле Сацума и подчинил Кюсю, а в 1590 году уничтожил род Ходзё в Одавара и сломил сопротивление феодалов северо-восточного региона Тохоку, завершив объединение страны. Это произошло всего через 8 лет после смерти Нобунаги в храме Хоннодзи.

Абсолютная власть в Японии

Финансовой основой режима Тоётоми были налоги с земель, находившихся в прямом подчинении, которые приносили 2 млн коку риса (1 коку – около 180 литров, прим. перев.), также он взял во владение важнейшие рудники (Ивами-Оомори, Тадзима-Икуно и другие) и торговые города (Киото, Осака, Сакаи, Фусими, Нагасаки и др.), получая с купцов деньги и необходимые товары.

В политике он прислушивался к советам младшего брата Хидэнага и чайного мастера Сэн-но Рикю, но был авторитарен, усыновил племянника Хидэцуги и уступил ему должность канцлера, но в качестве тайко (покинувшего должность канцлера) сохранял реальную политическую власть в своих руках, и лишь в преклонные годы создал коллегиальную систему власти, разделив её между пятерыми наиболее доверенными вассалами (го-бугё), а самые важные дела поручив Совету пяти старейшин (го-тайро), состоявшему из влиятельных даймё. С 1582 года он создаёт сначала земельные кадастры (т. н. тайко кэнти, «кадастры бывшего канцлера») находящихся в его подчинении земель и земель его вассальных даймё. Ранее кадастры (сасидаси кэнти, «подаваемые кадастры») подавали сами сельские общины и вассалы, по своему усмотрению указывая имеющиеся в их владении земли и урожайность. Хидэёси отказался от этой системы и отправлял кадастровых регистраторов на места, чтобы они тщательно измеряли площадь и оценивали состояние заливных и суходольных полей, усадеб и т. п. При составлении кадастра Хидэёси ввёл единую систему мер и весов для всей страны.

Квадрат со сторонами 6 сяку (尺) и 3 сун (寸) (около 191 см) составлял площадь в 1 хо (歩), 30 хо – 1 сэ (畝), 10 сэ – 1 тан (段, 反), 10 тан – 1 тё (町).

Посланные правительством чиновники на местах оценивали состояние земель, деля их на четыре разряда – лучшие поля (дзёдэн, 上田), поля среднего качества (тюдэн, 中田), плохие поля (гэдэн, 下田) и худшие поля (гэгэдэн, 下々田), определяли урожайность и подсчитывали общую производительность.

До тех пор в Японии право на владение одной и той же землёй могло принадлежать нескольким людям, но Хидэёси провёл регистрацию крестьян, непосредственно обрабатывающих землю, внеся их в кадастровые книги, подтвердил их право на возделывание этой земли, одновременно с этим наложив на них обязанности вносить определённый объём годового налога и выполнять трудовую повинность (во время военных действий их мобилизовывали и использовали для разных работ). Это называется принципом «одна земля – один возделывающий» (итти иссакунин, 一地一作人). Кадастровые книги составлялись для каждой деревни, и деревни являлись плательщиками налогов. Годовой налог обычно взимался по системе 2:1, то есть две части урожая отдавали сюзерену, и одну часть оставляли себе, это был весьма обременительный налог.

Усмиривший страну Хидэёси в 1591 году потребовал от даймё предоставить кадастровые книги и карты их владений, на основании чего была официально установлена производительность земель даймё. В соответствии с объёмами доходов Хидэёси наложил на даймё воинскую повинность. Такая система сохранилась и впоследствии, в период Эдо.

«Охота за мечами» и ужесточение сословного деления

В 1588 году Хидэёси распорядился отобрать у крестьян оружие (мечи, луки, копья и ружья), это получило название «охоты за мечами». В то время крестьяне могли противостоять врагам с оружием в руках, иногда даймё использовали их как воинов, поэтому многие владели оружием. Отобрав его, Хидэёси стремился предотвратить возможность крестьянских восстаний и склонить их заниматься только сельскохозяйственным трудом.

В 1591 году Хидэёси издал Указ о переписи населения (хитобараи рэй). Находящимся в услужении у воинов самураям, оруженосцам и т. п. было предписано определить свой статус как горожан или крестьян. Крестьянам запрещалось заниматься торговлей, уходить работать по найму и заниматься другой деятельностью. В следующем году указ о переписи населения вышел вторично, уже от имени канцлера Тоётоми Хидэцугу, по всей стране установили численность домохозяйств и людей – служащих у воинов, горожан (торговцев и ремесленников), крестьян.

После создания кадастров, «охоты за мечами» и переписи населения было установлено сословное деление в зависимости от рода занятий, и переход между сословиями стал практически невозможен. Воинам, торговцам и ремесленникам пришлось перебраться в города, и в деревнях остались одни крестьяне. Произошло так называемое «разделение воинов и крестьян».

Внешняя политика: преследование христиан и вторжение в Корею

Поначалу в своей внешней политике Хидэёси, как ранее Нобунага, покровительствовал христианам, но в 1587 году, подчинив Кюсю, узнал о том, что даймё провинции Хидзэн Омура Сумитада передал Нагасаки в собственность церкви под контроль Общества Иисуса и продавал японцев в рабство за рубеж, и что христиане разрушали синтоистские святилища и буддийские храмы. Хидеёси тут же издал Указ об изгнании священников (Батэрэн цуйхо рэй), приказав миссионерам покинуть страну. Однако, торговля с «южными варварами» (португальцами) поощрялась и после выхода указа, поэтому он выполнялся не слишком последовательно, и через какое-то время миссионерская деятельность возобновилась. Однако в 1596 году к берегам провинции Тоса прибило испанский корабль «Сан-Фелипе», и находившиеся на борту свидетельствовали, что Испания использует миссионерство для расширения своих территорий. Узнав об этом, Хидэёси арестовал 26 проповедников и японских христиан, которые в следующем году были казнены в Нагасаки, впоследствии получив имя «26 мучеников». После этого отношения между Японией и Испанией были разорваны.



Памятник 26 мученикам в Нагасаки (PIXTA)

В то время даймё и торговцы в целях торговли налаживали связи с Юго-Восточной Азией. Хидэёси также способствовал безопасности торговых судов, издав в 1588 году Указ о борьбе с пиратством. При этом он задумывался о подчинении пришедшей в упадок китайской империи Мин и установлении нового международного порядка в Азии под руководством Японии. Он требовал выплаты дани от Кореи, португальских властей в Гоа в Индии, испанской администрации на Филиппинах, от Тайваня. Корее он ещё и через цусимский род Со приказал выступить в авангарде при завоевании империи Мин, на что Корея ответила отказом. Тогда Хидэёси в 1592 году отправил огромную армию в 150 000 человек, высадившуюся в Пусане, которая начала завоевание Кореи (т. н. «война годов Бунроку»).

Поначалу японские войска стремительно продвигались, однако корейский флот под руководством адмирала Ли Сунсина, использовавшего «корабли-черепахи», обрезал пути снабжения японской армии, которая также встретила яростный отпор повстанцев, состоящих в основном из местных жителей. В Корею пришло и подкрепление от Мин, японская армия оказалась в тяжёлом положении и остановилась. Началось перемирие, приступили к мирным переговорам, но в 1597 году Хидэёси отправил в Корею ещё 140 000 человек, попытавшись захватить южную часть Кореи (т. н. «война годов Кэйтё»). Однако и этим силам пришлось нелегко, и в следующем году, воспользовавшись смертью Хидэёси как поводом, войска из Кореи увели. Эти два похода нанесли огромный ущерб Корее, а в Японии такое бездарное использование гигантских сумм и военной силы привело к упадку администрации Хидэёси.



Като Киёмаса отплывает в Корею (AFLO)

Изящество культуры Момояма и рождение Кабуки

В те времена процветала культура периода Момояма. Само название «Момояма», «Персиковая гора», связано с замком Фусими возле Киото, где в последние годы жизни Хидэёси находилась его резиденция. На развалинах этого замка потом посадили множество персиковых деревьев и стали называть это место именно так. После того, как Ода Нобунага усмирил буддийские монастыри, их влияние ослабло, и особенность культуры Момояма в том, что стали создавать больше реалистических произведений. Кроме того, объединение Японии при Хидэёси привело к усилению купечества, приезжали сюда и «южные варвары», в стране ощущались пришедшие из-за рубежа новые веяния и создавалась культура роскоши и величия.

Другая особенность этой культуры заключалась в развитии замковой архитектуры в эпоху Сражающихся провинций. Все даймё стоили величественные замки с башнями тэнсюкаку. До наших дней сохранились замки Химэдзи, Мацумото, Инуяма, Хиконэ и другие. Широкую популярность обрела чайная церемония. Даймё соперничали друг с другом в ценности коллекций знаменитых предметов чайной утвари, учились у чайных мастеров их искусству, проводили масштабные чайные собрания. В 1587 году в чайном собрании, устроенном Хидэёси в Китано, участвовало более 1000 человек. Важнейшую роль в формировании чайной церемонии сыграл мастер Сэн-но Рикю, живший в Сакаи. И в наши дни можно увидеть построенный им чайный домик Тайан в храме Мёкиан с чайной комнатой в два татами, построенный в стиле соан, «травяной хижины».



Сэн-но Рикю (AFLO)

Предпочтения Хидэёси отразились и в широкой популярности роскошных картин. Интерьер замков, перегородки и стены в храмах, складные ширмы-бёбу любили украшать картинами дамиэ, нарисованными яркими красками по золотому покрытию.

Мастер Кано Эйтоку творчески объединил приёмы монохромной живописи тушью суйбокуга с цветными картинами в японском стиле ямато-э, создав множество настенных картин со смелыми композиционными решениями. Знамениты его складные ширмы «Китайские львы» и «Виды столицы и окрестностей». Хотелось бы отметить и творчество его ученика Кано Санраку – ширмы «Сокол и сосна» и «Пионы», а также настенные росписи в храме Тисякуин Хасэгавы Тохаку, ширму «Горы и воды» Кайхо Юсё.

Из предметов прикладного искусства следует особо отметить расписанные золотым лаком предметы утвари, которыми любила пользоваться жена Хидэёси, Кита-но мандокоро. Они хранятся в храме Кодайдзи и получили название «макиэ из Кодайдзи».

Новые веяния не обошли и сценические искусства – в Киото появилась труппа, возглавляемая танцовщицей Идзумо-но Окуни. Необычный вид и развязное поведение лицедеев (кабукимоно), изображавших комические сцены и танцы с участием женщин, пользовались успехом у жителей столицы (т. н. «Кабуки Окуни»). После этого женское Кабуки обрело широкую популярность. Попавший из китая через острова Рюкю трёхструнный инструмент сансин в Японии изменился, и появился сямисэн. Популярным был и театр кукол Нингё-Дзёрури, в котором игра кукол происходила под аккомпанемент сямисэна. Живший в Сакаи торговец Такасабу Рютацу видоизменил исполнительский жанр «малых песен» коута, и его стиль стал знаменитым как рютацу-буси, или рютацу-коута.

Одеяние косодэ, которое ранее было нижней одеждой, стали надевать поверх другой, женщины перестали носить штаны хакама. И мужчины, и женщины по тогдашней моде завязывали волосы в пучок, тогда исчезает обычай переносить вещи на голове. Питаться стали не два, а три раза в день, аристократы и воины могли себе позволить есть рис каждый день, хотя обычные люди в основном ещё ели другие злаки.

Таким образом, объединение Японии при Тоётоми Хидэёси завершило эпоху Сражавшихся провинций, длившуюся почти столетие, и принесло людям долгожданный мир.

Фотография к заголовку: Тоётоми Хидэёси, портрет (© Aflo)

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