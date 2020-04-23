Объединитель Японии Тоётоми Хидэёси и системные реформы для стабилизации общества

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Объединитель Японии Тоётоми Хидэёси и системные реформы для стабилизации обществаИстория
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Завершение объединения страны
Во 2 день 6 лунного месяца 10 года Тэнсё (1582) Нобунага принял смерть в Киото, в храме Хоннодзи, из-за измены его вассала Акэти Мицухидэ. За его смерть отомстил другой крупный вассал, Хасиба (Тоётоми) Хидэёси.
По одной из версий, Хидэёси родился в семье лёгкого пехотинца асигару, а на службе у Нобунаги проявил незаурядные способности и стал одним из ближних вассалов. В момент инцидента в храме Хоннодзи он был в регионе Тюгоку, где занимался затоплением замка Такамацу, в котором укрепились сторонники рода Мори. Узнав о смерти Нобунаги, он тут же замирился с Мори и быстро увёл войска (это получило название «Великий отход из Тюгоку»). Под столицей он оказался всего через 11 дней после инцидента в Хоннодзи, в Ямадзаки дал бой Мицухидэ, где тот и погиб. При Сидзугатакэ в 1583 году он расправился с другим вассалом Нобунаги, Сибатой Кацуиэ, и в том же году на развалинах монастыря Исияма-Хонгандзи начал строить замок Осака, показывая стране, что именно он будет наследником Нобунаги. В 1585 году его войска, которые вёл Тёсокабэ Мототика, подчинили Сикоку, и в том же году он получил должность канцлера (кампаку), в следующем году император Оогимати пожаловал его фамильным именем Тоётоми и назначил Главным министром (дайдзёдайдзин).
Укрепивший свою власть за счёт авторитета императорского двора Хидэёси издал указ, запрещавший частные стычки между феодалами-даймё, за невыполнение которого покарал в 1587 году род Симацу в земле Сацума и подчинил Кюсю, а в 1590 году уничтожил род Ходзё в Одавара и сломил сопротивление феодалов северо-восточного региона Тохоку, завершив объединение страны. Это произошло всего через 8 лет после смерти Нобунаги в храме Хоннодзи.
Абсолютная власть в Японии
Финансовой основой режима Тоётоми были налоги с земель, находившихся в прямом подчинении, которые приносили 2 млн коку риса (1 коку – около 180 литров, прим. перев.), также он взял во владение важнейшие рудники (Ивами-Оомори, Тадзима-Икуно и другие) и торговые города (Киото, Осака, Сакаи, Фусими, Нагасаки и др.), получая с купцов деньги и необходимые товары.
В политике он прислушивался к советам младшего брата Хидэнага и чайного мастера Сэн-но Рикю, но был авторитарен, усыновил племянника Хидэцуги и уступил ему должность канцлера, но в качестве тайко (покинувшего должность канцлера) сохранял реальную политическую власть в своих руках, и лишь в преклонные годы создал коллегиальную систему власти, разделив её между пятерыми наиболее доверенными вассалами (го-бугё), а самые важные дела поручив Совету пяти старейшин (го-тайро), состоявшему из влиятельных даймё. С 1582 года он создаёт сначала земельные кадастры (т. н. тайко кэнти, «кадастры бывшего канцлера») находящихся в его подчинении земель и земель его вассальных даймё. Ранее кадастры (сасидаси кэнти, «подаваемые кадастры») подавали сами сельские общины и вассалы, по своему усмотрению указывая имеющиеся в их владении земли и урожайность. Хидэёси отказался от этой системы и отправлял кадастровых регистраторов на места, чтобы они тщательно измеряли площадь и оценивали состояние заливных и суходольных полей, усадеб и т. п. При составлении кадастра Хидэёси ввёл единую систему мер и весов для всей страны.
Квадрат со сторонами 6 сяку (尺) и 3 сун (寸) (около 191 см) составлял площадь в 1 хо (歩), 30 хо – 1 сэ (畝), 10 сэ – 1 тан (段, 反), 10 тан – 1 тё (町).
Посланные правительством чиновники на местах оценивали состояние земель, деля их на четыре разряда – лучшие поля (дзёдэн, 上田), поля среднего качества (тюдэн, 中田), плохие поля (гэдэн, 下田) и худшие поля (гэгэдэн, 下々田), определяли урожайность и подсчитывали общую производительность.
До тех пор в Японии право на владение одной и той же землёй могло принадлежать нескольким людям, но Хидэёси провёл регистрацию крестьян, непосредственно обрабатывающих землю, внеся их в кадастровые книги, подтвердил их право на возделывание этой земли, одновременно с этим наложив на них обязанности вносить определённый объём годового налога и выполнять трудовую повинность (во время военных действий их мобилизовывали и использовали для разных работ). Это называется принципом «одна земля – один возделывающий» (итти иссакунин, 一地一作人). Кадастровые книги составлялись для каждой деревни, и деревни являлись плательщиками налогов. Годовой налог обычно взимался по системе 2:1, то есть две части урожая отдавали сюзерену, и одну часть оставляли себе, это был весьма обременительный налог.
Усмиривший страну Хидэёси в 1591 году потребовал от даймё предоставить кадастровые книги и карты их владений, на основании чего была официально установлена производительность земель даймё. В соответствии с объёмами доходов Хидэёси наложил на даймё воинскую повинность. Такая система сохранилась и впоследствии, в период Эдо.
«Охота за мечами» и ужесточение сословного деления
В 1588 году Хидэёси распорядился отобрать у крестьян оружие (мечи, луки, копья и ружья), это получило название «охоты за мечами». В то время крестьяне могли противостоять врагам с оружием в руках, иногда даймё использовали их как воинов, поэтому многие владели оружием. Отобрав его, Хидэёси стремился предотвратить возможность крестьянских восстаний и склонить их заниматься только сельскохозяйственным трудом.
В 1591 году Хидэёси издал Указ о переписи населения (хитобараи рэй). Находящимся в услужении у воинов самураям, оруженосцам и т. п. было предписано определить свой статус как горожан или крестьян. Крестьянам запрещалось заниматься торговлей, уходить работать по найму и заниматься другой деятельностью. В следующем году указ о переписи населения вышел вторично, уже от имени канцлера Тоётоми Хидэцугу, по всей стране установили численность домохозяйств и людей – служащих у воинов, горожан (торговцев и ремесленников), крестьян.
После создания кадастров, «охоты за мечами» и переписи населения было установлено сословное деление в зависимости от рода занятий, и переход между сословиями стал практически невозможен. Воинам, торговцам и ремесленникам пришлось перебраться в города, и в деревнях остались одни крестьяне. Произошло так называемое «разделение воинов и крестьян».
Внешняя политика: преследование христиан и вторжение в Корею
Поначалу в своей внешней политике Хидэёси, как ранее Нобунага, покровительствовал христианам, но в 1587 году, подчинив Кюсю, узнал о том, что даймё провинции Хидзэн Омура Сумитада передал Нагасаки в собственность церкви под контроль Общества Иисуса и продавал японцев в рабство за рубеж, и что христиане разрушали синтоистские святилища и буддийские храмы. Хидеёси тут же издал Указ об изгнании священников (Батэрэн цуйхо рэй), приказав миссионерам покинуть страну. Однако, торговля с «южными варварами» (португальцами) поощрялась и после выхода указа, поэтому он выполнялся не слишком последовательно, и через какое-то время миссионерская деятельность возобновилась. Однако в 1596 году к берегам провинции Тоса прибило испанский корабль «Сан-Фелипе», и находившиеся на борту свидетельствовали, что Испания использует миссионерство для расширения своих территорий. Узнав об этом, Хидэёси арестовал 26 проповедников и японских христиан, которые в следующем году были казнены в Нагасаки, впоследствии получив имя «26 мучеников». После этого отношения между Японией и Испанией были разорваны.
В то время даймё и торговцы в целях торговли налаживали связи с Юго-Восточной Азией. Хидэёси также способствовал безопасности торговых судов, издав в 1588 году Указ о борьбе с пиратством. При этом он задумывался о подчинении пришедшей в упадок китайской империи Мин и установлении нового международного порядка в Азии под руководством Японии. Он требовал выплаты дани от Кореи, португальских властей в Гоа в Индии, испанской администрации на Филиппинах, от Тайваня. Корее он ещё и через цусимский род Со приказал выступить в авангарде при завоевании империи Мин, на что Корея ответила отказом. Тогда Хидэёси в 1592 году отправил огромную армию в 150 000 человек, высадившуюся в Пусане, которая начала завоевание Кореи (т. н. «война годов Бунроку»).
Поначалу японские войска стремительно продвигались, однако корейский флот под руководством адмирала Ли Сунсина, использовавшего «корабли-черепахи», обрезал пути снабжения японской армии, которая также встретила яростный отпор повстанцев, состоящих в основном из местных жителей. В Корею пришло и подкрепление от Мин, японская армия оказалась в тяжёлом положении и остановилась. Началось перемирие, приступили к мирным переговорам, но в 1597 году Хидэёси отправил в Корею ещё 140 000 человек, попытавшись захватить южную часть Кореи (т. н. «война годов Кэйтё»). Однако и этим силам пришлось нелегко, и в следующем году, воспользовавшись смертью Хидэёси как поводом, войска из Кореи увели. Эти два похода нанесли огромный ущерб Корее, а в Японии такое бездарное использование гигантских сумм и военной силы привело к упадку администрации Хидэёси.
Изящество культуры Момояма и рождение Кабуки
В те времена процветала культура периода Момояма. Само название «Момояма», «Персиковая гора», связано с замком Фусими возле Киото, где в последние годы жизни Хидэёси находилась его резиденция. На развалинах этого замка потом посадили множество персиковых деревьев и стали называть это место именно так. После того, как Ода Нобунага усмирил буддийские монастыри, их влияние ослабло, и особенность культуры Момояма в том, что стали создавать больше реалистических произведений. Кроме того, объединение Японии при Хидэёси привело к усилению купечества, приезжали сюда и «южные варвары», в стране ощущались пришедшие из-за рубежа новые веяния и создавалась культура роскоши и величия.
Другая особенность этой культуры заключалась в развитии замковой архитектуры в эпоху Сражающихся провинций. Все даймё стоили величественные замки с башнями тэнсюкаку. До наших дней сохранились замки Химэдзи, Мацумото, Инуяма, Хиконэ и другие. Широкую популярность обрела чайная церемония. Даймё соперничали друг с другом в ценности коллекций знаменитых предметов чайной утвари, учились у чайных мастеров их искусству, проводили масштабные чайные собрания. В 1587 году в чайном собрании, устроенном Хидэёси в Китано, участвовало более 1000 человек. Важнейшую роль в формировании чайной церемонии сыграл мастер Сэн-но Рикю, живший в Сакаи. И в наши дни можно увидеть построенный им чайный домик Тайан в храме Мёкиан с чайной комнатой в два татами, построенный в стиле соан, «травяной хижины».
Предпочтения Хидэёси отразились и в широкой популярности роскошных картин. Интерьер замков, перегородки и стены в храмах, складные ширмы-бёбу любили украшать картинами дамиэ, нарисованными яркими красками по золотому покрытию.
Мастер Кано Эйтоку творчески объединил приёмы монохромной живописи тушью суйбокуга с цветными картинами в японском стиле ямато-э, создав множество настенных картин со смелыми композиционными решениями. Знамениты его складные ширмы «Китайские львы» и «Виды столицы и окрестностей». Хотелось бы отметить и творчество его ученика Кано Санраку – ширмы «Сокол и сосна» и «Пионы», а также настенные росписи в храме Тисякуин Хасэгавы Тохаку, ширму «Горы и воды» Кайхо Юсё.
Из предметов прикладного искусства следует особо отметить расписанные золотым лаком предметы утвари, которыми любила пользоваться жена Хидэёси, Кита-но мандокоро. Они хранятся в храме Кодайдзи и получили название «макиэ из Кодайдзи».
Новые веяния не обошли и сценические искусства – в Киото появилась труппа, возглавляемая танцовщицей Идзумо-но Окуни. Необычный вид и развязное поведение лицедеев (кабукимоно), изображавших комические сцены и танцы с участием женщин, пользовались успехом у жителей столицы (т. н. «Кабуки Окуни»). После этого женское Кабуки обрело широкую популярность. Попавший из китая через острова Рюкю трёхструнный инструмент сансин в Японии изменился, и появился сямисэн. Популярным был и театр кукол Нингё-Дзёрури, в котором игра кукол происходила под аккомпанемент сямисэна. Живший в Сакаи торговец Такасабу Рютацу видоизменил исполнительский жанр «малых песен» коута, и его стиль стал знаменитым как рютацу-буси, или рютацу-коута.
Одеяние косодэ, которое ранее было нижней одеждой, стали надевать поверх другой, женщины перестали носить штаны хакама. И мужчины, и женщины по тогдашней моде завязывали волосы в пучок, тогда исчезает обычай переносить вещи на голове. Питаться стали не два, а три раза в день, аристократы и воины могли себе позволить есть рис каждый день, хотя обычные люди в основном ещё ели другие злаки.
Таким образом, объединение Японии при Тоётоми Хидэёси завершило эпоху Сражавшихся провинций, длившуюся почти столетие, и принесло людям долгожданный мир.
Фотография к заголовку: Тоётоми Хидэёси, портрет (© Aflo)
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