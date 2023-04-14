100 знаменитых замков Японии ®: замок Маруока, префектура Фукуи

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В замке Маруока находится одна из 12 сохранившихся до наших дней главных башен Тэнсю, она вошла в список важного культурного достояния страны. Замок известен своими уникальными особенностями, такими как черепица, сделанная из камня, чтобы выдерживать сильные снегопады, и каменные стены, сложенные в стиле нодзурадзуми.

Замок Маруока, префектура Фукуи

Годы постройки: 1576, годы Канъэй (1624-1644)

1576, годы Канъэй (1624-1644) Первые владельцы замка: Сибата Кацутоё, Хонда Нарисигэ

Сибата Кацутоё, Хонда Нарисигэ Основные достопримечательности: главная башня Тэнсю (важное культурное достояние), каменные стены фундамента главной башни Тэнсю, каменная черепица и др.

главная башня Тэнсю (важное культурное достояние), каменные стены фундамента главной башни Тэнсю, каменная черепица и др. Плата за вход: 450 йен

450 йен Адрес: Fukui-ken Sakai-shi Maruoka-cho Kasumicho 1-59

Fukui-ken Sakai-shi Maruoka-cho Kasumicho 1-59 Вебсайт: Официальный сайт замка Маруока (на японском языке)

Единственная сохранившаяся замковая башня в старинном стиле в регионе Хокурику

Башня замка Маруока является одной из 12 сохранившихся до наших дней и признана важным культурным достоянием Японии. В 1576 году Ода Нобунага, разгромивший род Асакура у замка Итидзёдани и ставший правителем провинции Этидзэн (нынешняя префектура Фукуи), приказал служившему ему военачальнику Сибате Кацуиэ построить замок. За строительство отвечал племянник Кацуиэ, Кацутоё. Двухъярусная трёхэтажная главная башня в стиле сторожевой башни с большими фронтонами в стиле иримоя типична для замков XVI века периода Сэнгоку, и стены фундамента башни сложены в старинном стиле нодзурадзуми, при котором между камнями остаётся много просветов, пропускающих воду. По этой причине башня замка Маруока считалась старейшей из сохранившихся замковых башен, но недавние исследования показали, что она была построена в годы Канъэй (1624-1644) когда Хонда Нарисигэ, служивший старейшиной в княжестве Фукуи, обрёл независимость и стал правителем княжества Маруока.

В районе города Сакаи, где расположен замок, выпадает много снега, и обычная глиняная черепица может пострадать от мороза, поэтому крышу покрыли каменной черепицей. Здесь использовано около 6000 плиток весом от 20 до 60 килограммов каждая, а всё покрытие весит 120 тонн.

Замок Маруока сильно пострадал во время землетрясения в Фукуи в 1948 году, в том числе обрушилась башня. Однако по настоятельной просьбе горожан постройке вернули прежний вид, который она имела в XVII веке, и 70% материалов для восстановления были собраны и повторно использованы при строительстве. В настоящее время внутренняя часть башни замка открыта для публики, но при подъёме но требуется соблюдать осторожность, поскольку лестницы очень крутые – 65 градусов при подъёме с первого на второй этаж и 67 градусов на следующей лестнице, ведущей на третий этаж.



Лестница замка Маруока (Pixta)

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Фотография к заголовку: Замок Маруока (PIXTA)