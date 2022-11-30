100 знаменитых замков Японии ®: замок Яманака, префектура Сидзуока

Японские замки

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Замок Яманака – один из замков, которые построил род Го-Ходзё из Одавары. Этот горный замок был построен как естественная крепость с использованием ландшафта в ходе подготовки к нападению Тоётоми Хидэёси на Одавару, но большая армия Тоётоми взяла его за полдня.

Замок Яманака, префектура Сидзуока

Год постройки: 1530-1560

1530-1560 Первый владелец замка: род Го-Ходзё

род Го-Ходзё Основные достопримечательности: рвы типов сёдзибори, унэбори и т. п.

рвы типов сёдзибори, унэбори и т. п. Плата за вход: бесплатно

бесплатно Адрес: Shizuoka-ken Mishima-shi Yamanaka Shinden

Shizuoka-ken Mishima-shi Yamanaka Shinden Вебсайт: Руины замка Яманака (Национальное культурное достояние, исторический памятник) (город Мисима)

Горный замок, построенный только из земли без использования камня, и рвы, характерные для замков рода Ходзё

Замок Яманака был построен родом Го-Ходзё в середине XVI века как бандзё, то есть замок без конкретного правителя, который обороняли присланные туда воины. Главный замок рода находился в Одаваре. Зажатый между двумя реками и окружённый крутыми склонами горный замок был построен как естественная крепость на высоте 580 метров, он простирался на 500 метров с востока на запад и 1000 метров с севера на юг. Обнаруженные при раскопках рвы типа сёдзибори (ров в форме раздвижной двери сёдзи) и унэбори (ров в форме борозды) отличаются тем, что при их создании в них оставляли гребни земли в виде квадратов, из-за чего он напоминал решётку японской двери, или продольные полосы, напоминающие разделение между бороздами в поле. Сегодня рвы покрыты травой, чтобы предотвратить эрозию, но в то время их поверхность представляла собой обнажённую красную глину, что делало их скользкими и трудными для преодоления. В 1590 году перед нападением Тоётоми Хидэёси на Одавару замок Яманака был отремонтирован – были восстановлены рвы и бастионы дэмару, но войско Тоётоми в 67 000 воинов за полдня взяло замок, который обороняли 4000 воинов Го-Ходзё.

Этот горный замок, полностью построенный из земли без использования камня, является редким в Японии примером подобного замка с восстановленной первоначальной структурой. Руины замка были открыты для посещения как исторический парк в 1981 году по случаю 40-летия учреждения города Мисима и стали местом отдыха горожан. В ясные дни за рвом сёдзибори можно увидеть гору Фудзи.

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Фотография к заголовку: Руины замка Яманака (PIXTA)