100 знаменитых замков Японии ®: замок Яманака, префектура Сидзуока
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Замок Яманака, префектура Сидзуока
- Год постройки: 1530-1560
- Первый владелец замка: род Го-Ходзё
- Основные достопримечательности: рвы типов сёдзибори, унэбори и т. п.
- Плата за вход: бесплатно
- Адрес: Shizuoka-ken Mishima-shi Yamanaka Shinden
- Вебсайт: Руины замка Яманака (Национальное культурное достояние, исторический памятник) (город Мисима)
Горный замок, построенный только из земли без использования камня, и рвы, характерные для замков рода Ходзё
Замок Яманака был построен родом Го-Ходзё в середине XVI века как бандзё, то есть замок без конкретного правителя, который обороняли присланные туда воины. Главный замок рода находился в Одаваре. Зажатый между двумя реками и окружённый крутыми склонами горный замок был построен как естественная крепость на высоте 580 метров, он простирался на 500 метров с востока на запад и 1000 метров с севера на юг. Обнаруженные при раскопках рвы типа сёдзибори (ров в форме раздвижной двери сёдзи) и унэбори (ров в форме борозды) отличаются тем, что при их создании в них оставляли гребни земли в виде квадратов, из-за чего он напоминал решётку японской двери, или продольные полосы, напоминающие разделение между бороздами в поле. Сегодня рвы покрыты травой, чтобы предотвратить эрозию, но в то время их поверхность представляла собой обнажённую красную глину, что делало их скользкими и трудными для преодоления. В 1590 году перед нападением Тоётоми Хидэёси на Одавару замок Яманака был отремонтирован – были восстановлены рвы и бастионы дэмару, но войско Тоётоми в 67 000 воинов за полдня взяло замок, который обороняли 4000 воинов Го-Ходзё.
Этот горный замок, полностью построенный из земли без использования камня, является редким в Японии примером подобного замка с восстановленной первоначальной структурой. Руины замка были открыты для посещения как исторический парк в 1981 году по случаю 40-летия учреждения города Мисима и стали местом отдыха горожан. В ясные дни за рвом сёдзибори можно увидеть гору Фудзи.
Замки в префектуре Сидзуока
- Замок Сумпу
- Замок Какэгава
Достопримечательности поблизости
- Хасимуки Макото и его прекрасные фотографии горы Фудзи
- Самое высокогорное святилище в Японии: Фудзисан Хонгу Сэнгэн-тайся
Фотография к заголовку: Руины замка Яманака (PIXTA)