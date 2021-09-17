Хасимуки Макото и его прекрасные фотографии горы Фудзи

Любители творчества Хасимуки Макото часто отмечают, что никогда раньше не видели гору Фудзи такой, как у него на фотографиях. Этот молодой фотограф использует социальные сети, чтобы донести до всего мира красоту этой священной вершины. Он получает множество приглашений работать в фотожурналах и участвовать в местных мероприятиях. В этой статье мы познакомим вас с этим многообещающим фотографом и его захватывающими фотографиями.

Родился в префектуре Сидзуока в 1977 году. Фотограф «нового поколения», известный своими захватывающими фотографиями горы Фудзи. Он начал делать снимки с помощью камеры и приложений для смартфонов, с 2013 года сразу загружал свои работы в социальные сети. Его фотографии были отобраны для включения в десятку лучших за год по версии Tokyo Camera Club. Автор публикаций «100 удивительных снимков Фудзи» (Кандо-но фудзи кэй 100 сэн), «Искусство редактирования фотографий» (Тёдзэцу рэтати дзюцу) и «Полное руководство по модели Canon EOS R» (Кянон EOS R кандзэн гайдо). Его календарь «Новые виды горы Фудзи» (Син фудзисан кэй) был впервые выпущен в 2020 году.

Отразить разные настроения горы



Хасимуки настраивает камеру на рассвете (© Nippon.com)

Я планировал встретиться с фотографом Хасимуки Макото в районе пяти озёр Фудзи в префектуре Яманаси на рассвете, но накануне ближе к вечеру Хасимуки связался с нами и перенёс встречу на озеро Тануки в Фудзиномия, префектура Сидзуока. Наконец, после 20:00 он прислал мне сообщение со скриншотом карты погоды, в котором просил отложить нашу встречу, учитывая высокую вероятность облачности на следующий день. Я думал, что вопрос улажен, поэтому лёг спать, но около часа ночи Хасимуки прислал видео с камеры, установленной на горе, и оставил сообщение, что он все-таки уйдёт в сторону Нихондайра, возвышенное плато в центре города Сидзуока, в надежде запечатлеть восход солнца над горой. Когда несколько часов спустя я выехал на скоростную автомагистраль Томэй, он прислал координаты своего местонахождения, и мы договорились встретиться перед рассветом.

Говорят, что первоклассные фотографы похожи на рыбаков. Как рыбаки собирают снаряжение и проверяют прогноз погоды в течение нескольких дней, прежде чем отправиться в путь, а затем стоят на одном месте, терпеливо ожидая прихода своей рыбы, так же и пейзажные фотографы выбирают наиболее подходящее оборудование для работы, представляя виды, которые они будут снимать, и определяют лучшую точку обзора для получения желаемых изображений на основании знаний и опыта. Путь к совершенству начинается с предварительной подготовки – нельзя добиться успеха, просто приезжая на место и дожидаясь хорошего кадра.



Силуэт горы перед восходом. Хасимуки снял это фото на плато Нихондайра и сразу же загрузил в социальные сети



Хасимуки отправляет прямые трансляции в Instagram прямо со своего места съемки. Среди его последователей – люди со всего мира, которые комментируют на разных языках от английского до арабского. Вторую камеру он использует для покадровой видеосъемки

Хасимуки соглашается с тем, что в этой аналогии есть доля правды, и начинает оживлённо рассказывать о своей любви к горе. «Я думаю о Фудзи как о живом существе и хочу запечатлеть все её настроения. Конечно, гора меняет лицо в разное время года, но она также может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от погоды, времени суток, облачного покрова или вида звёзд и луны в небе. Мне недостаточно просто сделать хорошее фото. Как рыболов, который наконец-то поймал крупную рыбу, я чувствую удовлетворение только после того, как поделился своими фотографиями в социальных сетях сразу после съёмки и принёс радость многим людям».



Хасимуки продолжал снимать даже когда складывал снаряжение после прямой трансляции. Он сделал это фото незадолго до своего отъезда



Хасимуки использует приложение для смартфона, чтобы редактировать снимки на месте. Он очень современный фотограф и редко пользуется компьютером, обычно используя смартфон, чтобы загружать фотографии для печати или отправки издателям (© Nippon.com)

Облако в форме гигантского блюдца распространяется в соцсетях

В настоящее время Хасимуки публикуется в Twitter и Instagram, где он определяет себя как «супер-фотограф горы Фудзи». Его фотографии соответствуют его превосходной репутации, они собирают лайки и ретвиты от многочисленных подписчиков, фотограф получает восторженные отзывы на многих языках.

Фотография огромного линзовидного облака над Фудзи, сделанная Хасимуки в феврале 2021 года, произвела фурор и распространилась в медиа даже за пределами социальных сетей. Она попала на обложки фотографических журналов, а съёмочная группа одной популярной телепрограммы даже наблюдала за ним во время одной из фотосессий. С ним связались журналисты зарубежных СМИ, и фотография широко использовалась в новостных программах в англоязычных странах.



Снимок, который массово распространился в соцсетях. Он сделан под удачным углом и позволяет увидеть нижнюю сторону гигантского облака в форме линзы

«Я был по-настоящему счастлив, когда, эта фотография разошлась, потому что облака интересуют меня больше всего. Делавшиеся до сих пор фотографии находились под сильным влиянием того, как изображал Фудзи мастер гравюры Хокусай, на многих из них – просто гора на фоне ясного голубого неба. Но облака создают постоянно меняющийся ландшафт вокруг неподвижной горы. Это новое, реалистичное изображение горы Фудзи, о которой я хочу рассказать большому числу людей».

Хасимуки использует различные техники для передачи движения облаков, используя прямую трансляцию или покадровую видеосъемку. На месте он лихорадочно работает, чтобы запечатлеть постоянно меняющийся облик горы, его руки постоянно в движении.



Фотограф опубликовал это фото с комментарием «Она похожа на крепость». Справа – ряд линзовидных облаков



Эта фотография облака, напоминающего летающую тарелку, получила массу комментариев от самых разных людей, от исследователей погоды до поклонников оккультизма и приверженцев аскетической горной практики сюгэндо

Неизлечимо болен Фудзи

Хасимуки, пекарь по профессии, еще 10 лет назад не интересовался ни фотографией, ни видами Фудзи. Он родился и вырос в городе Сидзуока, где гора видна практически отовсюду. Он сказал, что она ему примелькалась, поднимался на неё только раз, когда ему было за двадцать, страдал от высотной болезни и поклялся, что никогда больше туда не пойдёт, и пока держит клятву.

Примерно в 2010 году он начал загружать фотографии своих путешествий и других занятий в Mixi, одну из первых социальных сетей в Японии. Его публикации обрели популярность среди других участников сети, и его друг, заметив умение Хасимуки делать отличные снимки, посоветовал ему купить подходящую камеру. Тот с неохотой приобрёл компактный беззеркальный фотоаппарат для новичков, и его репутация продолжала расти.

Примерно тогда же его покорил календарь на его рабочем месте – там была фотография величественной горы Фудзи, плывущей в море облаков. Фотография была сделана из Симидзу Ёсивара, городка всего в нескольких минутах езды на машине, хотя Хасимуки никогда не видел таких облаков. Возвращаясь туда же несколько раз, он так и не смог запечатлеть такую же сцену. Поэтому он пытался снова и снова, отмечая климатические условия и время суток, которые стали причиной этого явления, пока однажды наконец не поймал на камеру заснеженную Фудзи, безмятежно отдыхающую среди облаков. С этого дня увлечение полностью покорило его.

В июне 2013 года гора Фудзи была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за её культурного значения и статуса священного символа нации.



Ярусы линзовидных облаков на вершине горы летом, внизу на переднем плане – море облаков в Симидзу Ёсивара

«Есть поговорка, что любой, кто увлечён горой Фудзи, страдает неизлечимой болезнью, из-за сходства слов “Фудзи” и “неизлечиный”. В молодые годы меня привлекали яркие огни Токио, но через несколько лет я начал понимать, что Сидзуока – прекрасное место с богатой прекрасной природой, и решил вернуться и жить здесь. К тому же гора Фудзи примерно тогда была объявлена ​​объектом Всемирного наследия. Я хотел, чтобы люди в Японии и во всём мире больше узнали об этой горе, высочайшей вершине Японии и гордости местных жителей, поэтому я решил серьёзно заняться фотографией».

Простой демонстрации фотографий на Mixi стало недостаточно, и Хасимуки перешёл на Twitter, чтобы охватить глобальную аудиторию. Тем временем он заинтересовался фотографированием Млечного Пути и звёзд в ночном небе, поэтому стал пользоваться полноразмерной зеркальной камерой с одним объективом и высокочувствительным сенсором, идеально подходящим для ночной фотографии. Хорошо подготовившись к любым условиям, он стал постоянно фотографировать Фудзи каждые выходные.



Сидзуока славится не только горой Фудзи, но и зелёным чаем. Этот снимок был сделан с места, где чайные кусты были освещены уличными фонарями, а вдалеке виднеется гора, окружённая облаками



Хасимуки известен и прекрасными ночными фотографиями. Здесь горы, Млечный Путь и море облаков, освещённых городскими огнями, создают захватывающую визуальную гармонию



На фотографиях Хасимуки можно увидеть и приметы времён года. Он всегда тщательно относится к композиции снимков, разыскивая идеальные точки съёмки

«Мой путь»

Пекари поднимаются рано, и привычка рано вставать пригодилась и в фотографической деятельности Хасимуки. Он привык выходить из дома на работу рано утром, поэтому вставать, чтобы сфотографировать гору Фудзи на рассвете, было несложно. Во время перерывов на работе он проверял метеорологические приложения камеры прямых трансляций важнейших ракурсов горы. При его рабочем графике у него было достаточно времени, чтобы фотографировать в сумерках и в будние дни, поэтому он часто отправлялся в любимые места для съёмок, если знал, что могут появиться интересные облачные образования. Его привязанность к Фудзи росла.

Спустя всего три года после того, как Хасимуки начал фотографировать Фудзи, одна из его фотографий была выбрана в топ-10 Tokyo Camera Club за 2016 год. Клуб ведёт один из ведущих фотосайтов Японии, и включение в Топ-10 – большая честь, туда попадают самые популярные фотографии года, это показатель успеха для начинающего фотографа.

В результате Хасимуки часто предлагали публиковать статьи и фотографии в журналах о фотоаппаратах или в учебных пособиях по фотографии, а также выступать на мероприятиях, спонсируемых производителями фотоаппаратов. Его дебютный календарь «Новые виды горы Фудзи», поступивший в продажу в 2020 году, имел успех, и он планирует опубликовать коллекцию фотографий, сделанных этим летом. Всего за восемь лет работы этот фотограф, для которого фотография не является основной профессией, добился впечатляющих результатов.



Фотография летнего фейерверка 2016 года с силуэтом горы Фудзи на заднем плане была выбрана в десятку лучших фотографий года Tokyo Camera Club



Один из самых известных ракурсов, цветущая сакура и пятиэтажная пагода в парке Аракураяма Сэнгэн в городе Фудзиёсида префектуры Яманаси. В поисках идеального места для съёмки сюда стекается масса людей, но Хасимуки выводит известный пейзаж на совершенно другой уровень

По мере роста репутации у Хасимуки стало больше возможностей показывать свои работы на выставках и продавать коллекции фотографий. Исчезнут ли его снимки из социальных сетей? «Немыслимо, – говорит Хасимуки. – Я не могу представить, чтобы я не делился плодами своих творческих усилий».

Молодой фотохудожник продолжает: «Бесчисленное количество фотографов выбрало гору Фудзи темой своих работ, и мало кому удастся превзойти Оояму Юкио, мастера этого жанра. Вот поэтому я хочу заработать репутацию, идя своим путём через социальные сети. Именно такой подход позволил так быстро добиться успеха и расширил мои возможности. Кроме того, публикация фотографий, которые я с радостью делаю в режиме реального времени, позволяет моим подписчикам делиться впечатлениями, что было бы невозможно при посещении выставки или перелистывании сборника фотографий».



Хасимуки думает, что без социальных сетей он, возможно, не занимался бы фотографией так долго (© Nippon.com)

Сеть друзей – поклонников Фудзи

Хасимуки говорит, что его самая большая награда – это сеть друзей – любителей Фудзи, которая появилась благодаря его увлечению. В ней есть и люди, с которыми он познакомился через социальные сети, и те, с кем он сталкивается лично во время съёмок или на фото-мероприятиях. Его друзья по фотографии – люди всех возрастов со всех концов света, которых он никогда бы не встретил без социальных сетей. Он говорит, что удовольствие, которое он получает от общения с другими во время съёмок, является более чем достаточным вознаграждением за трудности ежедневной фотосъёмки на открытом воздухе. Благодаря этой сети он даже смог арендовать самолет для аэрофотосъёмки.

«Для меня Фудзи – самая важная сеть, она помогла расширить мой мир. Огромная гора является священным местом, и легко понять, почему она была объектом почитания с древних времён. Я сам всегда поклоняюсь в святилище Сэнгэн-тайся в Фудзиномия. Духом-хранителем святилища является женское божество Конохана-но Сакуя-химэ, поэтому для меня Фудзи имеет женский облик, и я хочу продолжать фотографировать её прекрасное и выразительное лицо».

В начале года Хасимуки посетил святилище и написал желание на табличке-эма: «Я хочу опубликовать коллекцию фотографий», и вскоре после этого с таким предложением обратился издатель, и мечта фотографа становится реальностью. Хасимуки любит Фудзи всем сердцем, и похоже, что он пользуется взаимностью.



Хасимуки с другими фотографами вместе арендовали самолёт Cessna, с которого был сделан этот яркий снимок кратера Фудзи



Комментаторы в соцсетях спрашивали, не поразило ли гору Фудзи нашествие саранчи. На самом деле это перевёрнутый снимок отражения горы на рисовом поле. Хасимуки старается делать и необычные фотографии горы, чтобы заинтересовать не только поклонников Фудзи, но и других людей



Часто используется ракурс съёмки «Алмазной Фудзи», когда солнце находится на вершине горы, а Хасимуки создал «Жемчужную Фудзи», показав над горой луну

Фотографии Хасимуки Макото, если не указано иное

Статьи по теме