Первый снег в горах Японии

Первый снег в горах ЯпонииОбщество
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Днём первого снегопада считается день, когда метеостанция у подножья горы впервые после окончания лета фиксирует белизну горы из-за снегопада. Вначале снег наблюдается на севере страны, и постепенно снегами покрываются и горы, расположенные южнее.
Средняя дата первого снегопада на горе Фудзи (3776 м) – 30 сентября. Раньше других гор в Японии снегом покрывается Асахидакэ (2291 м), самая высокая вершина Хоккайдо. В 2020 году снег на ней выпал 26 сентября, на день позже средней даты. На горе Фудзи первый снегопад был зафиксирован 28 сентября.
В регионе Тохоку и южнее снег впервые выпал на горе Хаккода в префектуре Аомори 15 октября, на два дня раньше обычного, 18 октября на горе Нантай в префектуре Тотиги, на 12 дней раньше средней даты, и на горе Татэяма в преф. Тояма 17 октября, опоздав на девять дней.
Первые снегопады на крупнейших горах Японии
|2020 г.
|2019 г.
|В среднем
|Асахидакэ, Хоккайдо (2291 м)
|26 сентября
|21 сентября
|25 сентября
|Хаккода, Аомори (1584 м)
|15 октября
|5 ноября
|17 октября
|Нантай, Тотиги (2486 м)
|18 октября
|12 ноября
|30 октября
|Фудзи, Яманаси (3776 м)
|28 сентября
|22 октября
|30 сентября
|Татэяма, Тояма (3015 м)
|17 октября
|22 октября
|8 октября
|Ибукияма, Сига (1377 м)
|-
|20 ноября
|16 ноября
|Огиносэн, Тоттори (1310 м)
|-
|15 ноября
|14 ноября
|Гокуракудзияма, Хиросима (693 м)
|-
|18 февраля (2020)
|11 декабря
|Сарагаминэ, Эхимэ (1271 м)
|-
|28 декабря
|6 декабря
|Юфудакэ, Ойта (1583 м)
|-
|4 декабря
|28 ноября
Составлено по данным метеостанций к 22 октября 2020 г.
Фотография к заголовку: Гора Фудзи после первого снегопада в 2020 году, съёмка из г. Йокогама утром 28 сентября (Jiji Press)
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