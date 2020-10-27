Первый снег в горах Японии

Всё ближе зима, и именно в эти дни с севера страны приходят вести о первых морозах и первом снеге. Здесь мы приводим первые дни снегопада в крупных горах по всей стране, исходя из данных Метеорологического агентства и метеорологических станций в каждом регионе.

Днём первого снегопада считается день, когда метеостанция у подножья горы впервые после окончания лета фиксирует белизну горы из-за снегопада. Вначале снег наблюдается на севере страны, и постепенно снегами покрываются и горы, расположенные южнее.

Средняя дата первого снегопада на горе Фудзи (3776 м) – 30 сентября. Раньше других гор в Японии снегом покрывается Асахидакэ (2291 м), самая высокая вершина Хоккайдо. В 2020 году снег на ней выпал 26 сентября, на день позже средней даты. На горе Фудзи первый снегопад был зафиксирован 28 сентября.

В регионе Тохоку и южнее снег впервые выпал на горе Хаккода в префектуре Аомори 15 октября, на два дня раньше обычного, 18 октября на горе Нантай в префектуре Тотиги, на 12 дней раньше средней даты, и на горе Татэяма в преф. Тояма 17 октября, опоздав на девять дней.

Первые снегопады на крупнейших горах Японии

2020 г. 2019 г. В среднем Асахидакэ, Хоккайдо (2291 м) 26 сентября 21 сентября 25 сентября Хаккода, Аомори (1584 м) 15 октября 5 ноября 17 октября Нантай, Тотиги (2486 м) 18 октября 12 ноября 30 октября Фудзи, Яманаси (3776 м) 28 сентября 22 октября 30 сентября Татэяма, Тояма (3015 м) 17 октября 22 октября 8 октября Ибукияма, Сига (1377 м) - 20 ноября 16 ноября Огиносэн, Тоттори (1310 м) - 15 ноября 14 ноября Гокуракудзияма, Хиросима (693 м) - 18 февраля (2020) 11 декабря Сарагаминэ, Эхимэ (1271 м) - 28 декабря 6 декабря Юфудакэ, Ойта (1583 м) - 4 декабря 28 ноября

Составлено по данным метеостанций к 22 октября 2020 г.

Фотография к заголовку: Гора Фудзи после первого снегопада в 2020 году, съёмка из г. Йокогама утром 28 сентября (Jiji Press)

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