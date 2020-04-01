Извержение горы Фудзи может за три часа вызвать отключение электроэнергии в Токио
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Токио, 31 марта (Jiji Press). Возможное крупное извержение горы Фудзи в центральной Японии может вызвать отключение электричества и вызвать сбои в работе сети в столичном округе Токио через три часа из-за падения пепла, сообщила 31 марта правительственная комиссия.
Оценка была включена в отчет, выпущенный правительственным Центральным советом по борьбе со стихийными бедствиями, который провёл в тот же день совещание целевой группы по предполагаемому ущербу от возможного крупного извержения самой высокой горы в Японии.
Группа подготовит еще один отчет о воздействии падения пепла и мерах против него уже в начале апреля и надеется, что данные отчёта будут отражены в базовом правительственном плане реагирования на бедствия и планах обеспечения стабильности бизнеса в компаниях.
В представленном 31 марта отчёте были рассмотрены три случая с разными направлениями ветра на примере извержения горы Фудзи в 1707 году.
Предполагается, что наибольший ущерб для Токио возможен в случае, когда ветер дует с запада-юго-запада и влажный от осадков пепел перемещается в сторону Токио, преф. Канагава и Тиба, вызывая через три часа перебои с электроэнергией из-за падения производительности тепловых электростанций.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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