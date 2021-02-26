[Видео] Прекрасные виды ранней сакуры на фоне горы Фудзи

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В парке Нисихира в городе Мацуда префектуры Канагава полностью расцвели около 360 вишнёвых деревьев кавадзудзакура, ранней сакуры, соперничая красотой с горой Фудзи. Для предотвращения заражения новым коронавирусом ежегодный «Фестиваль цветения сакуры Мацуда» отменили, парковка в парке закрыта. Съёмка проводилась 24 февраля.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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Фудзи сакура Jiji Press