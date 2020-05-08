[Видео] Цветение сакуры в Саппоро в период самоизоляции

Видео Общество

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

5 мая в городе Саппоро на Хоккайдо в парке Маруяма, известнейшем месте любования цветами японской вишни в северной части Японии, цвела сакура, но в связи с мерами по борьбе с распространением нового коронавируса пикники и барбекю проводить здесь запрещено. Посетителей немного, и пространство возле деревьев ограждено барьером…

Видео: © Jiji Press

Статьи по теме

Хоккайдо сакура Jiji Press коронавирус