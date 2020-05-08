[Видео] Цветение сакуры в Саппоро в период самоизоляции
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5 мая в городе Саппоро на Хоккайдо в парке Маруяма, известнейшем месте любования цветами японской вишни в северной части Японии, цвела сакура, но в связи с мерами по борьбе с распространением нового коронавируса пикники и барбекю проводить здесь запрещено. Посетителей немного, и пространство возле деревьев ограждено барьером…
Видео: © Jiji Press
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