10 правил, которые помогут уменьшить контакты с другими на 80%: советы специалистов по защите от распространения заразных болезней

В самоизоляции многие чувствуют скуку и множество неудобств – не могут пойти, куда им хочется, встретиться с друзьями. Однако для того, чтобы вернулись спокойные и радостные дни, сейчас нужно постараться справиться с болезнью. Специалисты правительственной экспертной группы выработали ряд рекомендаций, которые помогут снизить вероятность заражения.