10 правил, которые помогут уменьшить контакты с другими на 80%: советы специалистов по защите от распространения заразных болезней

Общество

В самоизоляции многие чувствуют скуку и множество неудобств – не могут пойти, куда им хочется, встретиться с друзьями. Однако для того, чтобы вернулись спокойные и радостные дни, сейчас нужно постараться справиться с болезнью. Специалисты правительственной экспертной группы выработали ряд рекомендаций, которые помогут снизить вероятность заражения.
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Рекомендуется воздержаться от возвращения в родные места во время весенних выходных и праздничных дней, а вместо поездки пообщаться с родными и близкими через видеочат.

Ходить за покупками в супермаркеты рекомендуют в одиночку либо небольшим числом людей в наименее людные часы.

Выходить на оздоровительные пробежки рекомендуется без скопления в группы, а посетителям парков стоит выбирать наименее людные часы и места.

Все несрочные покупки предлагают делать онлайн.

Выпивать рекомендуют дома, общаясь с друзьями и коллегами через Интернет.

При необходимости врачебной помощи рекомендуют получить медицинскую консультацию в удалённом режиме.

Растяжку, йогу и т. п. рекомендуют делать дома, руководствуясь видеороликами с инструкциями.

Вместо питания в общественных местах лучше приобретать еду на вынос либо пользоваться услугами доставки питания на дом.

Работать лучше из дома, а ездить на работу рекомендуют только тем, чья деятельность необходима для поддержания социальных функций, таких как медицинское обслуживание, работа инфраструктуры, доставка.

При общении с другими людьми используйте маски.

Эксперты также напоминают о важности мытья рук, соблюдения манер при кашле, проветривания помещений и соблюдения санитарных норм. Они призывают пересмотреть свои привычки в повседневной жизни, чтобы сохранить жизнь себе и другим.

Иллюстрации предоставлены Irasutoya

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