10 правил, которые помогут уменьшить контакты с другими на 80%: советы специалистов по защите от распространения заразных болезней

10 правил, которые помогут уменьшить контакты с другими на 80%: советы специалистов по защите от распространения заразных болезнейОбщество
В самоизоляции многие чувствуют скуку и множество неудобств – не могут пойти, куда им хочется, встретиться с друзьями. Однако для того, чтобы вернулись спокойные и радостные дни, сейчас нужно постараться справиться с болезнью. Специалисты правительственной экспертной группы выработали ряд рекомендаций, которые помогут снизить вероятность заражения.
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Рекомендуется воздержаться от возвращения в родные места во время весенних выходных и праздничных дней, а вместо поездки пообщаться с родными и близкими через видеочат.
Ходить за покупками в супермаркеты рекомендуют в одиночку либо небольшим числом людей в наименее людные часы.
Выходить на оздоровительные пробежки рекомендуется без скопления в группы, а посетителям парков стоит выбирать наименее людные часы и места.
Все несрочные покупки предлагают делать онлайн.
Выпивать рекомендуют дома, общаясь с друзьями и коллегами через Интернет.
При необходимости врачебной помощи рекомендуют получить медицинскую консультацию в удалённом режиме.
Растяжку, йогу и т. п. рекомендуют делать дома, руководствуясь видеороликами с инструкциями.
Вместо питания в общественных местах лучше приобретать еду на вынос либо пользоваться услугами доставки питания на дом.
Работать лучше из дома, а ездить на работу рекомендуют только тем, чья деятельность необходима для поддержания социальных функций, таких как медицинское обслуживание, работа инфраструктуры, доставка.
При общении с другими людьми используйте маски.
Эксперты также напоминают о важности мытья рук, соблюдения манер при кашле, проветривания помещений и соблюдения санитарных норм. Они призывают пересмотреть свои привычки в повседневной жизни, чтобы сохранить жизнь себе и другим.
Иллюстрации предоставлены Irasutoya
Статьи по теме
- Ослабить «три фактора» риска: минимаркеты-комбини Lawson вывешивают извещения о периодах наибольшего скопления покупателей
- Премьер-министр Японии призвал «вернуться в онлайне» вместо поездок в родные места и продвигать информационные технологии в борьбе с инфекцией
- В Японии круглосуточные минимаркеты-комбини оборудуют пластиковыми шторами для защиты от коронавируса
- Рассосредоточить покупателей по инициалам: губернатор Токио Коикэ Юрико намерена объявить новые правила
- Минимаркеты-комбини и доставка пиццы: что происходит во время режима чрезвычайного положения?
- Купить овощи, не выходя из автомобиля: японский овощной магазин в условиях распространения коронавируса осваивает новые способы продаж
- Жизнь при чрезвычайном положении: не волнуйтесь, всё необходимое для жизни будет обеспечено!