Жизнь при чрезвычайном положении: не волнуйтесь, всё необходимое для жизни будет обеспечено!Общество
Правительство объявило о введении чрезвычайного положения на месяц до 6 мая в Токио и префектурах Канагава, Сайтама, Тиба, Осака, Хёго и Фукуока, чтобы предотвратить дальнейшее распространение новой коронавирусной инфекции. Какой будет наша жизнь при чрезвычайном положении?
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Правительства префектур получили уведомление о чрезвычайном положении, и главы местных администраций в сообщениях на пресс-конференциях и веб-сайтах вновь призывают жителей не покидать дома без срочной необходимости.
Чтобы как можно скорее закончился период самоизоляции и мы вернулись к привычным радостям жизни, недостаточно одних усилий правительства и местных органов власти – профилактика распространения инфекции должна быть целью для каждого из нас. Какой же будет жизнь при чрезвычайном положении?
Всё самое необходимое для нормальной повседневной жизни останется без изменений:
|Электричество, газ, вода, связь
|Больницы, аптеки
|Супермаркеты, круглосуточные магазины (комбини), драгсторы и т. п.
|Поезда, автобусы, такси и самолеты
Обычные поезда ходят регулярно без значительного сокращения рейсов. Количество авиарейсов уже снизилось к данному моменту. На скоростных поездах синкансэн сократят количество рейсов в основном за счёт сезонных майских рейсов.
|Почтовые, курьерские и другие логистические услуги
|Финансовые учреждения – банки, компании ценных бумаг, биржи
Могут закрыться по требованию или собственной инициативе:
|Развлекательные учреждения – театры, концертные залы, кинотеатры
|Гостиницы, музеи, библиотеки
|Спортзалы, боулинги, катки, тренировочные площадки для гольфа и бейсбола, спортивные клубы
|Кабаре, ночные клубы, салоны караоке, залы патинко, игровые центры и т. д.
Куда стоит выходить при режиме добровольной самоизоляции?
|〇 Покупка продуктов питания, товаров повседневного спроса, лекарств и т. п.
Чтобы снизить вероятность инфекции, делайте покупки, когда людей меньше. Специалисты рекомендуют в очереди соблюдать необходимую дистанцию.
Супермаркеты крупных сетей и сети минимаркетов-комбини объявили, что будут работать в обычном режиме, поэтому не покупайте слишком много.
|〇 Посещение медучреждений
Ввиду высокой опасности инфекции в переполненном зале ожидания, по возможности постарайтесь выбрать время, когда людей меньше. Если у вас нет тяжёлых симптомов, просто следите за самочувствием. Если вы подозреваете заражение новым коронавирусом, сначала проконсультируйтесь по телефону, прежде чем идти в больницу!
|△ Выход на работу
Не входит в число нарушений режима добровольной самоизоляции, но правительство настоятельно рекомендует работать удалённо или по смещённому графику, чтобы избежать скоплений людей во время поездок на работу и на рабочем месте.
|〇 Прогулки, бег
Постарайтесь не гулять или бегать в людных местах. Совместные физические упражнения и разговоры с другими повышают риск заражения, поэтому занимайтесь спортом в своё удовольствие наедине с собой.
|× Эвакуация в районы, где не было объявлено чрезвычайного положения.В
Иногда люди, инфицированные в городских районах, привозят вирус в сельские районы во время командировок, посещения родных мест и т. п., распространяя инфекцию среди своих семей и других людей. Сельское население во многом состоит из пожилых людей, для которых риск особенно высок, поэтому воздержитесь от эвакуации из районов чрезвычайного положения в сельские районы.
Фотография к заголовку: PIXTA
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