Около 80% инфицированных с круизного лайнера Diamond Princess почти не проявляли симптомов инфекции

Новости

Токио, 24 марта (Jiji Press). Согласно отчёту, составленному Центральной больницей Сил самообороны Японии, около 80% инфицированных коронавирусом пациентов с круизного лайнера Diamond Princess не проявили никаких симптомов или же перенесли инфекцию очень легко.

В расположенной в Токио больнице принимали пациентов с положительным результатом теста на вирус по полимеразной цепной реакции (ПЦР) с лайнера и провела анализ данных 104 человек, которые согласились сотрудничать для отчёта и публикации.

Согласно отчёту Министерства обороны, это крупнейший анализ вызванных коронавирусом симптомов из проведённых в Японии. Отчёт был размещен на вебсайте больницы для медицинских работников.

Согласно отчёту, доля пациентов с лёгкими симптомами или без симптомов на момент госпитализации составляла по 40%, в то время как у остальных 20% наблюдались серьезные симптомы. При этом компьютерная томография лёгких пациентов показала у половины из них явные вызванные вирусом аномалии, были и случаи ухудшения состояния. Специалисты министерства предположили, что томография может помочь при диагностике на ранней стадии болезни.

В отчёте указано, что с момента госпитализации у пациентов наблюдалось повышение температуры, а потом кашель. Средний возраст пациентов составил 68 лет, у 48% из них имелись хронические нарушения здоровья, чаще всего – повышенное давление. Примерно две трети пациентов с лёгкой формой болезни выздоровели, и примерно у трети наблюдалось ухудшение состояния. В некоторых случаях томография показывала картину, напоминающую инфекцию, тогда как ПЦР давала отрицательный результат.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме