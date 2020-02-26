Член МОК: «Судьба Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 решится в конце мая»

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Нью-Йорк / Токио, 26 февраля (Jiji Press). Член Международного олимпийского комитета предположил, что решение о том, будут ли Олимпийские и паралимпийские игры в Токио этим летом проводиться по плану или будут отменены в условиях продолжающегося кризиса коронавируса, будет принято к концу мая, как сообщили 25 февраля американские СМИ.

Дик Паунд, канадец, который является членом МОК с 1978 года, заявил в интервью, что вариант отмены игр будет рассматриваться как возможный до тех пор, пока вирусная вспышка не будет взята под контроль.

Сменить место проведения и провести в другом городе трудно, поскольку очень мало времени на подготовку, сказал он, добавив, что перенос игр на более поздний срок вряд ли удовлетворит североамериканских и других вещателей с заполненными осенними графиками.

Отвечая на сообщения, Токийский оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр заявил 26 февраля: «То, что решение о судьбе игр будет принято к маю, не является официальной точкой зрения МОК».

Комитет заявил, что рассмотрит необходимые шаги по борьбе с новым штаммом коронавируса в тесном сотрудничестве с соответствующими органами.

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