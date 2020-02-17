Количество заразившихся новым коронавирусом в Японии превысило 400 человек

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Токио, 16 февраля (Jiji Press). Общее количество подтверждённых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Японии достигло 414. Новые случаи заражения были обнаружены в Токио, в префектуре Айти и на круизном судне, которое находится на карантине.

Среди тех, кто находился на борту круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного на карантин в Йокогаме возле Токио, ещё у 70 человек подтверждено заражение вирусом, который возник в китайском Ухане.

Администрация Токио сообщила о пяти новых случаях заражения, в том числе заразились два человека, которые присутствовали на новогодней вечеринке на борту крытого прогулочного катера-ресторана якатабунэ 18 января вместе с водителем такси из Токио, у которого обнаружили инфекцию 13 февраля.

Из остальных троих один является врачом (возраст более 60 лет) в больнице в токийском районе Ота. Он обедал с медсестрой своей больницы, которая принимала участие в новогодней вечеринке и заразилась.

Двое других – житель Токио примерно 30 лет и водитель такси около 60 лет, проживающий в соседней префектуре Сайтама.

Правительство префектуры Айти сообщило, что 16 февраля житель региона Овари префектуры около 60 лет признан инфицированным. Он знаком с заражённой женщиной, живущей в Нагое. У неё и её мужа, оба в возрасте 60 лет, обнаружили инфекцию после того, как 7 февраля они вернулись в Японию из поездки на Гавайи.

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