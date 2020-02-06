Микронезия ввела запрет на прямой въезд из Японии и других мест, где зарегистрировано заражение коронавирусом
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Сидней, 5 февраля (Jiji Press) – Микронезия ввела запрет на прямой въезд из Японии, где отмечены случаи заражения новым штаммом коронавируса, происходящим из Китая.
Микронезия объявила чрезвычайное положение в конце января, чтобы защитить своих граждан от вируса, и запретила поездки в материковый Китай и другие страны и регионы со случаями заражения коронавирусом.
Правительство Микронезии также запретило въезд из материкового Китая и потребовало, чтобы посетители из других стран и регионов с подтверждёнными случаями заражения оставались в районах, свободных от коронавируса, на протяжении не менее 14 дней перед въездом в Микронезию.
По сообщению японского посольства в Микронезии, запрет на прямой въезд из Японии вступил в силу 3 января, прибывающим из Японии необходимо оставаться на Гуаме или в других местах, свободных от коронавирусной инфекции, в течение 14 дней или дольше, прежде чем посетить Микронезию.
«Микронезия может ещё сильнее ужесточить ограничения на поездки из Японии», – сказал представитель посольства, призывая японцев быть осторожными при поездках в эту страну.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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