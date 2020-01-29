Китайцы массово закупают медицинские маски в Японии в связи с кризисом коронавируса

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Токио, 28 января (Jiji Press). Продажи медицинских профилактических масок и других гигиенических средств в Японии резко возросли в условиях распространения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Особенно массово покупают маски граждане Китая, где началась вспышка заболевания.

«Живущие в Японии китайцы покупали от 10 до 20 упаковок масок», – говорит менеджер драгстора в токийском районе Тиёда. Поскольку маски распродавались сразу же по мере поступления на склад магазина, вчера начали продавать по одной упаковке на одного покупателя.

В другом драгсторе 30-летняя китаянка, живущая в префектуре Сайтама к северу от Токио, сказала, что уже отправила более 100 упаковок масок своей семье в Шанхае и купит больше, потому что там их нет.

В драгсторах, принадлежащих Welcia Holdings Co., продажи масок за последнюю неделю удвоились по сравнению с предыдущей неделей.

Представитель компании по связям с общественностью сказал, что маски пользуются большим спросом как среди японцев, так и среди китайцев. По словам чиновника, продажи антибактериальных спреев и дезинфицирующих средств для рук также растут.

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