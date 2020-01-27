В Японии отмечен четвёртый случай заболевания новой формой коронавируса
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Токио, 26 января (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии заявило о регистрации четвёртого случая пневмонии, вызванной новым типом коронавируса из Китая.
По словам министерства, пациент в возрасте 40 лет является жителем китайского города Ухань, откуда распространяется новый вирус. Он прибыл в Японию в среду, и в четверг у него поднялась температура.
По словам министерства, инфекцию зарегистрировали 26 января после того, как он обратился в медицинское учреждение в префектуре Айти для лечения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]