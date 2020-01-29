Первая группа японских граждан вернулась в Японию из Ухани в связи с кризисом коронавируса

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Токио, 29 января (Jiji Press). Сегодня утром зафрахтованный правительством самолет прибыл в токийский международный аэропорт Ханэда из Ухани, доставив 206 японских граждан из эпицентра вспышки коронавируса в Китае.

Из них трое мужчин в возрасте от 30 до 50 лет и женщина в возрасте 50 лет, которые чувствовали себя плохо, были отправлены в больницу Эбара в токийском районе Ота, согласно столичному правительству Токио.

По словам информированных источников, у одного из них температура 37,4 градуса по Цельсию, а у другого - кашель.

Это первая группа японских граждан в Ухани, прибывшая в Японию, из ожидающих возвращения домой на рейсах, зафрахтованных правительством.

Группу на автобусе перевезут в медицинские учреждения для проверки. Они не будут проходить через терминалы аэропорта, чтобы избежать контакта с другими пассажирами.

По данным Министерства иностранных дел, правительство Японии впервые помогает своим гражданам вернуться домой в условиях вспышки инфекционного заболевания.

Зафрахтованный самолет All Nippon Airways прибыл в аэропорт Ухань рано утром сегодня и привёз 15 000 масок, 50 000 перчаток, 8000 защитных очков и других предметов первой необходимости для Китая.

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