400 000 китайских туристов отменят туры в Японию
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Токио, 3 февраля (Jiji Press). К концу марта, вероятно, около 400 000 туристов из Китая отменят поездки в Японию из-за вспышки коронавируса, согласно отраслевым данным.
Японская ассоциация туристических агентств представила прогноз, основываясь на количестве гарантийных писем, необходимых для получения туристических виз в Японию.
Фактическое количество отмен будет, вероятно, еще больше, поскольку в расчёте не учтены те, кто приезжает с деловыми поездками.
Китайские туристы при посещении Японии получают от японских туристических агентств гарантийные письма. Для туров между 27 января, когда правительство Китая начало запрещать зарубежные групповые поездки, и до конца марта были подготовлены такие письма для примерно 400 000 китайцев, планировавших участвовать в турах в Японию.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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