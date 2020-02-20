Умерли два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в порту Йокогама

Общество

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Токио, 20 февраля (Jiji Press). По сообщениям японских источников, два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, помещённого на карантин в связи с инфекцией нового коронавируса в порту Йокогама, скончались.

Министерство здравоохранения в настоящее время выясняет причину их смерти.

クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」＝２０日午後、横浜・大黒ふ頭

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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