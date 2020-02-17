Мероприятия по случаю дня рождения императора в императорском дворце в Токио отменены в связи со вспышкой коронавируса

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Токио, 17 февраля (Jiji Press). Управление императорского двора заявило об отмене визитов широкой публики в императорский дворец в Токио 23 февраля по случаю 60-летия японского императора Нарухито в связи со вспышкой нового коронавируса.

В первый день рождения в качестве императора после вступления на престол в мае прошлого года император должен был появиться на балконе дворца, чтобы трижды приветствовать посетителей вместе с императрицей Масако, наследным принцем Акисино, наследной принцессой Кико и другими членами императорского дома.

На празднование дня рождения обычно приходят десятки тысяч посетителей.

Из-за опасений по поводу возможного распространения коронавируса, происходящего из Китая, управление решило отменить мероприятие в этом году, чтобы избежать возможности распространения вируса среди скопления людей, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Другие праздничные мероприятия в императорском дворце пройдут по графику.

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