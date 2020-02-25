«Ближайшие одна-две недели будут самыми критичными в борьбе с быстрым распространением болезни»: в Японии обсудили политику ы отношении коронавируса

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Токио, 24 февраля (Jiji Press). Специалисты по инфекционным заболеваниям и другие японские эксперты встретились в Токио, чтобы обсудить всеобъемлющую базовую политику по борьбе с распространением нового коронавируса, которую правительство должно определить 25 февраля.

Они обсудили способы сдерживания групповых инфекций, обеспечения больничных коек и помощи людям в приобретении правильных знаний о вирусе, сообщили информированные представители министерства здравоохранения.

Выступая на совещании, министр здравоохранения Като Кацунобу сказал: «В настоящее время чрезвычайно важно максимально сократить темпы роста числа пациентов».

«Сейчас самое время разработать систему медицинского обслуживания для подготовки к возможному скачку числа пациентов», – сказал Като.

На своей первой встрече 16 февраля эксперты согласились, что Япония находится на ранней стадии вспышки коронавируса.

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