«Ближайшие одна-две недели будут самыми критичными в борьбе с быстрым распространением болезни»: в Японии обсудили политику ы отношении коронавируса
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Токио, 24 февраля (Jiji Press). Специалисты по инфекционным заболеваниям и другие японские эксперты встретились в Токио, чтобы обсудить всеобъемлющую базовую политику по борьбе с распространением нового коронавируса, которую правительство должно определить 25 февраля.
Они обсудили способы сдерживания групповых инфекций, обеспечения больничных коек и помощи людям в приобретении правильных знаний о вирусе, сообщили информированные представители министерства здравоохранения.
Выступая на совещании, министр здравоохранения Като Кацунобу сказал: «В настоящее время чрезвычайно важно максимально сократить темпы роста числа пациентов».
«Сейчас самое время разработать систему медицинского обслуживания для подготовки к возможному скачку числа пациентов», – сказал Като.
На своей первой встрече 16 февраля эксперты согласились, что Япония находится на ранней стадии вспышки коронавируса.
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