Сокращение количества китайских туристов наносит ущерб туристическим зонам в Японии
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Токио, 26 февраля (Jiji Press). В тех туристических районах Японии, которые зависят главным образом от китайских посетителей, усиливается негативное влияние вспышки нового коронавируса, происходящей в Китае.
По сообщению кредитного агентства Tokyo Shoko Research Ltd., гостиница в префектуре Айти, в центральной части Японии, приостановила деятельность в начале этого месяца после отмены бронирований нескольких групп китайских туристов.
Префектуры, в значительной степени зависящие от туристов из Китая, такие как Айти, Сидзуока, граничащая с Айти, и Нара в западной Японии, также могут пострадать, если вирусная вспышка продолжится, сообщают источники в туристической отрасли.
В 2018 году на долю китайцев приходилось 64,6% всех иностранных туристов, которые останавливались на ночь или дольше в Сидзуоке, 54,9% в Наре и 49,3% в Айти, что намного выше общенационального среднего показателя в 26,5%, согласно опросу Японского агентства по туризму. Эта цифра также была высокой в префектурах Яманаси и Тиба, около 40%.
Количество рейсов между аэропортом Сидзуока и Китаем составляло около 30 в неделю, теперь оно упало до нуля. По состоянию на 13 февраля количество рейсов между международным аэропортом Тюбу в Айти и Китаем сократилось на 60% по сравнению с уровнем на 1 января этого года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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