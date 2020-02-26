Новая коронавирусная инфекция в Японии: небольшие вспышки на Хоккайдо и в районе Токио

В Японии растёт число инфицированных новым коронавирусом. Небольшие вспышки произошли в некоторых районах, таких как Хоккайдо, столичный район Токио и префектура Айти. Правительство призвало людей с симптомами простуды не приходить в офис, избегать часа пик или использовать систему удалённой работы, чтобы уменьшить масштабы эпидемии.

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения объявило, что в полдень 25 февраля в Японии было зарегистрировано 156 новых случаев инфекции новым коронавирусом (139 пациентов, 16 бессимптомных носителей и 1 человек с подтверждёнными положительными симптомами). Сообщалось, что на круизном корабле Diamond Princess, прибывшем в порт Йокогама 3 февраля, положительный результат обнаружен у 691 человека. 380 из них являются бессимптомными переносчиками патогенов.

Число людей, инфицированных в Японии (по состоянию на полдень 25 февраля 2020 года)

Вспышка в Японии 128 (12) Прибывшие на чартерных рейсах из Китая 11 (4)

Источник: Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения

Инфицированных людей сравнительно много на Хоккайдо, в районе Токио и Нагоя.

Среди заражённых людей на Хоккайдо есть дети и водитель школьного автобуса. 25 февраля губернатор Хоккайдо Судзуки Наомити на собрании комитета по образованию заявил, что для предотвращения распространения инфекции на школьных площадках «следует рассмотреть меры, включая закрытие школ».

На совещании в штаб-квартире по борьбе с инфекционными заболеваниями, вызванными новым коронавирусом, правительство также заявило, что оно уделит особое внимание общинам, где сконцентрированы инфицированные и поддержит местные органы власти в тех местах, куда привозят пациентов.

Число инфицированных людей, заявленное местными администрациями (на 6:00 26 февраля 2020 г.)

Префектуры Количество Хоккайдо 35 Тотиги 1 Сайтама 4 Тиба 11 Токио 32 Канагава 17 Нагано 1 Исикава 4 Айти 20 Миэ 1 Киото 2 Осака 1 Нара 1 Вакаяма 13 Токусима 1 Фукуока 2 Кумамото 5 Окинава 3

Указано число инфицированных людей, заявленное префектурами; в некоторых случаях показатели отличаются от данных Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения

Фотография к заголовку: Pakutaso