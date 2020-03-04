Правительство Японии отправит на Хоккайдо 4 миллиона защитных масок в связи со вспышкой коронавируса
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Токио, 3 марта (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии сообщило, что оно предоставит около четырёх миллионов защитных масок префектуре Хоккайдо, где новый коронавирус распространяется особенно активно.
По словам представителей министерства, маски будут предоставлены районам со значительными вспышками заболеваний, при этом первыми получателями станут город Накафурано и город Китами. Министерство рассматривает возможность предоставления около 40 масок на семью.
Этот шаг является первой мерой в соответствии с Законом об обеспечении стабильной повседневной жизни людей в случае чрезвычайных ситуаций, который был принят в 1973 году после первого нефтяного кризиса.
Государство использует средства из резервного фонда в 2,285 млрд йен, выделенного в рамках бюджета на 2019 год, для распределения масок.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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