Правительственное совещание экспертов анализирует данные на Хоккайдо и указывает на возможность распространения инфекции от молодых людей с лёгкими симптомами

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Токио, 2 марта (Jiji Press). На правительственном совещании экспертов, на котором обсуждались меры по предотвращению распространения нового типа коронавируса, были проанализированы данные с Хоккайдо, где инфекция была подтверждена на всей территории, и было высказано мнение о том, что значительную роль в распространении инфекции могут играть люди с лёгкими симптомами.

Молодое поколение, особенно люди в возрасте от десяти до сорока лет, с меньшей вероятностью будут иметь серьёзные симптомы при заражении. Однако молодые люди чаще взаимодействуют с людьми и могут распространять инфекцию, не подозревая об этом.

Как было указано на совещании, до сих пор 80% инфицированных в стране не передавали инфекцию другим, при этом наблюдались случаи, когда один заражённый инфицировал нескольких человек, создавая «кластер заражения» в спортзале или на музыкальном мероприятии, когда люди находятся в тесноте в замкнутом пространстве и разговаривают.

Совещание правительственного экспертного совета пришло к выводу, что на Хоккайдо, возможно, инфекция распространилась в городских районах от туристов из Китая, посещавщих Снежный фестиваль в Саппоро, и распространялась дальше, когда заражённые молодые люди переезжали в другие районы. Предполагают, что на Хоккайдо может быть довольно много таких кластеров.

Совещание правительственного экспертного совета указало на то, что, если люди не примут мер, таких как минимизация контактов с людьми в течение предстоящих одной-двух недель, число инфицированных людей может быстро возрасти. Оно также призывало людей не выходить на улицу даже при слабых симптомах простуды и избегать мест, где есть вероятность общения с другими на коротких расстояниях в плохо проветриваемом помещении, например, в караоке или на домашней вечеринке.

«Как только эти меры будут приняты, распространение инфекции можно будет быстро остановить», а – сказал Оми Сигэру, заместитель председателя правительственного экспертного совещания на пресс-конференции.

«Разрушая кластеры, мы, вероятно, сможем контролировать инфекцию. Хоккайдо может стать образцом для других регионов», – сказал профессор Оситани Дзин из университета Тохоку.

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