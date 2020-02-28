Местные органы власти в Японии учат жителей делать маски для лица в связи со вспышкой коронавируса

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Токио, 27 февраля (Jiji Press). Местные органы власти в Японии показали, как сделать собственные маски для лица и дезинфицирующие средства, которые исчезают с полок магазинов в связи со вспышкой нового коронавируса.

Эти шаги направлены на то, чтобы развеять опасения среди местных жителей по поводу заболевания COVID-19 и предоставить им возможность самим изготовить маски. Многие местные органы власти были засыпаны жалобами жителей, особенно о нехватке масок.

Отдел поддержки укрепления здоровья правительства префектуры Ойта в юго-западной части Японии разместил на своём сайте методы создания самодельных масок для лица с использованием марлевой ткани и эластичных лент, а также дезинфекции масок после использования.

Инструкции предоставлены на английском, китайском и корейском языках.

Правительство Оиты предлагало аналогичные инструкции во время вспышки гриппа нового типа в 2009 году, которая также вызвала нехватку масок. «Мы успешно использовали наш опыт нового гриппа, – сказал представитель отдела администрации. – Некоторые люди волнуются, если у них нет масок».

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