Количество инфицированных новым коронавирусом в Японии (по префектурам)Общество
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Количество инфицированных в Японии на 12 часов 27 февраля
|Инфицированные в Японии
|156 (15)
|Прибывшие на чартерных рейсах из Китая
|11 (4)
Источник: данные Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии (в скобках – количество инфицированных, не имеющих симптомов заболевания)
Количество инфицированных по данным префектур (вечер 27 февраля)
|Префектуры
|Кол-во
|Хоккайдо
|54
|Тотиги
|1
|Сайтама
|4
|Тиба
|14
|Токио
|36
|Канагава
|21
|Нагано
|2
|Исикава
|4
|Айти
|27
|Гифу
|2
|Миэ
|1
|Киото
|2
|Осака
|2
|Нара
|1
|Вакаяма
|13
|Токусима
|1
|Фукуока
|2
|Кумамото
|5
|Окинава
|3
Стандарты публикации данных в префектурах и городах отличаются от принятых в Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии, поэтому общая сумма отличается от данных министерства
Умерло 8 инфицированных
(из них 4 – пассажиры круизного лайнера)
Правительство требует закрытия всех школ в стране (27 февраля)
Премьер-министр Абэ Синдзо призвал к экстренному закрытию всех младших, средних и старших школ для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса; в случае проведения мероприятий по приёму и выпуску из школы он призывает собирать как можно меньше людей.
В Осаке положительный результат теста на коронавирус определён у уже вылечившейся женщины (26 февраля)
В Осаке женщина 40-49 лет была инфицирована; после окончания инкубационного периода результат теста был отрицательным, но потом был получен положительный результат.
Прим.: первоначальный вариант статьи на японском языке опубликован 26 февраля, после чего она будет обновляться. Последнее обновление сделано вечером 27 февраля.
Фотография к заголовку: Фотография нового коронавируса, сделанная с электронного микроскопа в Национальном центре исследований инфекционных заболеваний. На снимке можно видеть отростки вируса, благодаря которым он получил своё название (предоставлена Национальным центром исследований инфекционных заболеваний)
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