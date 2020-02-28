Количество инфицированных новым коронавирусом в Японии (по префектурам)

Новая коронавирусная инфекция в Японии: на Хоккайдо уже 54 случая инфекции и один пожилой человек умер; по всей стране от заболевания умерло 8 человек, включая четырёх пассажиров круизного лайнера.

Количество инфицированных в Японии на 12 часов 27 февраля

Инфицированные в Японии 156 (15) Прибывшие на чартерных рейсах из Китая 11 (4)

Источник: данные Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии (в скобках – количество инфицированных, не имеющих симптомов заболевания)

Количество инфицированных по данным префектур (вечер 27 февраля)

Префектуры Кол-во Хоккайдо 54 Тотиги 1 Сайтама 4 Тиба 14 Токио 36 Канагава 21 Нагано 2 Исикава 4 Айти 27 Гифу 2 Миэ 1 Киото 2 Осака 2 Нара 1 Вакаяма 13 Токусима 1 Фукуока 2 Кумамото 5 Окинава 3

Стандарты публикации данных в префектурах и городах отличаются от принятых в Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии, поэтому общая сумма отличается от данных министерства

Умерло 8 инфицированных

(из них 4 – пассажиры круизного лайнера)

Правительство требует закрытия всех школ в стране (27 февраля)

Премьер-министр Абэ Синдзо призвал к экстренному закрытию всех младших, средних и старших школ для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса; в случае проведения мероприятий по приёму и выпуску из школы он призывает собирать как можно меньше людей.

В Осаке положительный результат теста на коронавирус определён у уже вылечившейся женщины (26 февраля)

В Осаке женщина 40-49 лет была инфицирована; после окончания инкубационного периода результат теста был отрицательным, но потом был получен положительный результат.

Прим.: первоначальный вариант статьи на японском языке опубликован 26 февраля, после чего она будет обновляться. Последнее обновление сделано вечером 27 февраля.

Фотография к заголовку: Фотография нового коронавируса, сделанная с электронного микроскопа в Национальном центре исследований инфекционных заболеваний. На снимке можно видеть отростки вируса, благодаря которым он получил своё название (предоставлена Национальным центром исследований инфекционных заболеваний)

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