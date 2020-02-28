В Японии закрывают все школы для предотвращения инфекции коронавируса

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Токио, 27 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Абэ Синдзо потребовал экстренного закрытия всех начальных, средних и старших школ в Японии, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса COVID-19.

По словам Абэ, эти меры касаются всех школ, в том числе специальных школ для детей с ограниченными возможностями. Школы закроются с понедельника 2 марта до начала весенних каникул (когда школы также не работают).

Чрезвычайно необычная просьба, очевидно, отражает повышенную обеспокоенность администрации Абэ вспышкой вируса в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио этим летом.

«Для скорейшего сдерживания распространения (коронавируса), нам необходимо принять все необходимые меры», – сказал Абэ на заседании правительственного штаба по реагированию на коронавирус.

В случаях, когда ещё не проведены запланированные мероприятия по вступлению в школу или её окончания, премьер попросил при их проведении принять меры для предотвращения инфекции и организовывать их с минимально возможным количеством участников. Он попросил проявить заботу к работникам государственных ведомств и частных предприятий, у которых есть дети: «Мы будем решать вопросы с чувством ответственности за последствия предпринимаемых мер», подчеркнул он. Запрос премьер-министра касается всех государственных, муниципальных и частных школ во всей стране.

Абэ также поручил соответствующим министрам оперативно разработать законодательство, необходимое для пресечения распространения вируса.

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