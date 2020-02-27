В Японии разработан тест, позволяющий диагностировать коронавирус COVID-19 за 30 минут

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Йокогама, 27 февраля (Jiji Press). Институт общественного здравоохранения префектуры Канагава и японский правительственный научно-исследовательский институт Riken заявили, что разработали технологию обнаружения нового коронавируса COVID-19 всего за 10-30 минут.

Куроива Юдзи, губернатор префектуры Канагава, заявил на пресс-конференции, что будет добиваться особой государственной поддержки с тем, чтобы новые технологии, которые все еще находятся в стадии исследования, могли широко использоваться.

Метод полимеразной цепной реакции, или ПЦР, который широко используется в настоящее время, занимает от одного до двух часов, прежде чем станут доступны результаты.

По данным префектурного института и Riken, разработанная сейчас технология по точности результатов испытаний, по меньшей мере, соответствует ПЦР.

Институты подтвердили обоснованность нового метода, используя образцы COVID-19, взятые у людей, которые находились на круизном корабле Diamond Princess, который был помещен на карантин в порту Йокогама. Сотни людей на корабле были инфицированы новыс коронавирусом.

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