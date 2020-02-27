В Японии коронавирус расстраивает свадебные планы: как чувствуют себя молодожёны?

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Токио, 26 февраля (Jiji Press). Всё больше пар в Японии рассматривают возможность отмены своих свадебных церемоний и приёмов в условиях распространения коронавирусной инфекции.

На их планах сказывается объявленная правительством вчера всеобъемлющая базовая политика по борьбе с распространением нового коронавируса COVID-19. Организаторам настоятельно рекомендуется воздерживаться от проведения мероприятий, которые собирают большое количество людей.

Пары колеблются – с одной стороны, они боятся вызвать инфекцию COVID-19 среди своих гостей, а с другой – хотят провести свои свадьбы, требующие длительных приготовлений, как планировали.

Токийская женщина лет 35 говорит: «Жизнь за деньги не купишь». Она отменила запланированную на апрель свадебную церемонию, отмена обошлась примерно в 1 миллион йен (около 10 000 долларов). «Должны были прийти бабушки, которым за 80, дети, и если что-то случится, я бы потом сожалела. Чем меньше времени до церемонии, тем дороже отмена, так что я решила отменить сейчас».

Мужчина (28 лет) собирается провести свадьбу по плану: «Заказы заполнены на год вперёд, отложить мы не можем». Однако жена не так уверена: «Не знаю, как правильно поступить. Число инфицированных растёт, и я всё больше задумываюсь…».

Планировавшая свадьбу на июнь женщина (23 года) из г. Сакура преф. Тиба говорит, что если отсрочка мероприятия потребует денег, то проведёт её в узком кругу – только с родителями молодых супругов. Она сама от всей души красиво написала около 70 приглашений, но ещё не отправила.

Токийский мужчина за 30 отпраздновал свадьбу 22 февраля. Родители просили его передумать, чтобы избежать риска, и за неделю до мероприятия он посоветовался с агентством. Оказалось, что отмена обойдётся в половину стоимости торжества, за которое уплачено 2,5 млн йен (около 25 000 долларов). При поддержке друзей он решил провести свадьбу, и из пяти человек, которые не пришли, четверо сказали, что опасаются заражения. Он говорит: «Ничего плохого в этом нет, просто этот счастливый день был несколько омрачён. Чудесно, что все радостно отпраздновали, но теперь две недели инкубационного периода живём как на иголках».

Примерно с 22 февраля гостинице в Йокогаме, портовом городе около Токио, где находился карантинный корабль Diamond Princess, резко растёт количество отмен заказов.

«Мы надеемся, что гости примут участие в церемониях, если это будет возможно, поскольку такие мероприятия должны создавать и укреплять человеческие связи», – сказал представитель отеля.

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