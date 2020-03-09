Премьер-министр Японии пообещал поддержать предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие от распространения коронавируса

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Токио, 7 марта (Jiji Press). Японское правительство предоставит беспроцентные ссуды малым и средним компаниям, пострадавшим от вспышки нового коронавируса, заявил премьер-министр Абэ Синдзо.

Ссуды будут предоставлены в рамках специальной программы кредитования, которая будет создана в правительственной корпорации Japan Finance Corp., сказал Абэ на совещании целевой группы по реагированию на коронавирус.

«Беспрецедентная мощная финансовая помощь будет оказана малым и средним предприятиям по всей стране, чтобы удержать их в бизнесе», – сказал Абэ.

Он повторил план правительства предоставить финансовую помощь родителям, вынужденным уйти с работы, чтобы ухаживать за своими детьми из-за срочного закрытия школ.

Премьер-министр также сказал, что правительство окажет финансовую поддержку усилиям сообществ по уходу за детьми во время закрытия школ.

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