Премьер-министр Японии пообещал поддержать предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие от распространения коронавируса
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Токио, 7 марта (Jiji Press). Японское правительство предоставит беспроцентные ссуды малым и средним компаниям, пострадавшим от вспышки нового коронавируса, заявил премьер-министр Абэ Синдзо.
Ссуды будут предоставлены в рамках специальной программы кредитования, которая будет создана в правительственной корпорации Japan Finance Corp., сказал Абэ на совещании целевой группы по реагированию на коронавирус.
«Беспрецедентная мощная финансовая помощь будет оказана малым и средним предприятиям по всей стране, чтобы удержать их в бизнесе», – сказал Абэ.
Он повторил план правительства предоставить финансовую помощь родителям, вынужденным уйти с работы, чтобы ухаживать за своими детьми из-за срочного закрытия школ.
Премьер-министр также сказал, что правительство окажет финансовую поддержку усилиям сообществ по уходу за детьми во время закрытия школ.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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