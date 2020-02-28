Правительство издало уведомление о закрытии всех школ в стране со 2 марта

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Токио, 28 февраля (Jiji Press). Министерство образования Японии опубликовало уведомление о требовании экстренно закрыть все школы в стране с понедельника до начала весенних каникул в целях предотвращения распространения нового коронавируса.

Выданное советам по образованию по всей Японии уведомление, предусматривающее полное закрытие около 36 000 школ в стране, является первым в своем роде. Эта мера затронет около 13 миллионов учеников.

«Мы пришли к выводу, что следующие пару недель будут иметь решающее значение для преодоления нынешней ситуации», – заявил на пресс-конференции министр образования Хагиуда Коити.

Министерство заявило, что муниципалитеты и школы сами будут решать, насколько долго продолжится этот период. Кроме того, представитель министерства отметил, что школы сами должны решить, отменять ли уроки, указав, что школы могут отказаться от закрытия.

Учеников в период, когда школы закрыты, просили оставаться дома. Им также было предложено принять меры для защиты от вируса, такие как своевременное мытьё рук.

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