Распространение нового коронавируса в мире: обновляющиеся данные

Распространение нового коронавируса в мире: обновляющиеся данныеОбщество
Новый коронавирус всё шире распространяется в мире. Только в Италии инфицировано более 10 000 человек. В этой статье мы приводим основные данные о количестве инфицированных и планируем обновлять их.
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Количество инфицированных в странах с наибольшим распространением коронавируса (на 12:00 11 марта 2020 г.)
|Кол-во инфицированных
|Умерло
|Китай
|80778
|3158
|Италия
|10149
|631
|Иран
|8042
|291
|Южная Корея
|7755
|60
|Франция
|1784
|33
|Испания
|1695
|36
|Германия
|1437
|2
|США
|972
|28
|Япония
|567
|12
|Швейцария
|476
|3
Приведены данные о странах с наибольшим распространением коронавируса из опубликованного 10 марта отчёта Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, составленного по официальной информации правительств стран и регионов
Информация о распространении вируса в Японии приводится здесь.
В Италии количество инфицированных превысило 10 000 человек (11 марта 2020 г.)
В Италии инфекция обнаружена у 10149 человек. Это первая страна, кроме Китая, где инфицировано более 10 000 человек. 7 марта вирус обнаружен у 4636 человек и за 4 дня быстро распространился.
Распространение коронавируса по странам (кроме Китая, на 10 марта 2020 г.)
Коронавирус быстро распространяется в Италии. Японское правительство запретило въезд из пяти регионов северной части Италии, в том числе из Ломбардии.
Фотография к заголовку: Малолюдный зал вылета Международного аэропорта Кансай 9 марта (© Jiji)
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