Распространение нового коронавируса в мире: обновляющиеся данные

Новый коронавирус всё шире распространяется в мире. Только в Италии инфицировано более 10 000 человек. В этой статье мы приводим основные данные о количестве инфицированных и планируем обновлять их.

Количество инфицированных в странах с наибольшим распространением коронавируса (на 12:00 11 марта 2020 г.)

Кол-во инфицированных Умерло Китай 80778 3158 Италия 10149 631 Иран 8042 291 Южная Корея 7755 60 Франция 1784 33 Испания 1695 36 Германия 1437 2 США 972 28 Япония 567 12 Швейцария 476 3

Приведены данные о странах с наибольшим распространением коронавируса из опубликованного 10 марта отчёта Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, составленного по официальной информации правительств стран и регионов

Информация о распространении вируса в Японии приводится здесь.

В Италии количество инфицированных превысило 10 000 человек (11 марта 2020 г.)

В Италии инфекция обнаружена у 10149 человек. Это первая страна, кроме Китая, где инфицировано более 10 000 человек. 7 марта вирус обнаружен у 4636 человек и за 4 дня быстро распространился.

Распространение коронавируса по странам (кроме Китая, на 10 марта 2020 г.)

Коронавирус быстро распространяется в Италии. Японское правительство запретило въезд из пяти регионов северной части Италии, в том числе из Ломбардии.

Фотография к заголовку: Малолюдный зал вылета Международного аэропорта Кансай 9 марта (© Jiji)

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