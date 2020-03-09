В Японии вступили в силу ограничения на въезд из Китая и Южной Кореи для сдерживания распространения коронавируса
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Токио, 9 марта (Jiji Press). Сегодня в полночь в Японии начали действовать ограничения на въезд в страну из Китая и Южной Кореи, в том числе и для граждан Японии, это одна из мер в борьбе с распространением нового коронавируса.
Китай демонстрирует понимание мер Японии, но Южная Корея отреагировала резко, назвав эти действия недружественными и ненаучными, и принимает контрмеры. Япония надеется на понимание от Южной Кореи; правительство объясняет, что ограничения носят временный характер и будут действовать только до конца марта.
Согласно правилам ограничений, все приезжающие из Китая и Южной Кореи, включая Гонконг и Макао, должны будут оставаться в своих домах или гостиницах в течение 14 дней после прибытия в Японию и не пользоваться общественным транспортом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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