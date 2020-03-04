Международный олимпийский комитет выразил приверженность плану проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 в Токио
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Лозанна, Швейцария, 3 марта (Jiji Press). Исполнительный совет Международного олимпийского комитета опубликовал заявление, в котором подтвердил намерение провести летние Олимпийские игры в Токио по плану, в надежде развеять опасения по поводу возможной отсрочки или приостановки на фоне угрозы коронавируса.
МОК выразил «полную приверженность успеху Олимпийских игр в Токио-2020, которые пройдут с 24 июля по 9 августа», говорится в заявлении. Заявление опубликовано после заседания исполнительного совета в Лозанне, Швейцария.
Президент МОК Томас Бах подтвердил эту позицию прессе в тот же день, заявив: «МОК по-прежнему стремится к успешному проведению Олимпийских игр в Токио 2020».
Согласно МОК, в середине февраля была создана совместная целевая группа, состоящая из членов организационного комитета Игр в Токио, столичной администрации Токио, правительства Японии и Всемирной организации здравоохранения.
Представитель МОК Марк Адамс сказал, что комитет также работает с международными организациями, включая ООН, и заявил, что они поддерживают план проведения Игр.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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