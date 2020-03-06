Правительство Японии решило отменить мемориальную церемонию по случаю годовщины Великого восточно-японского землетрясения и цунами 11 марта 2011 года в связи с распространением коронавируса
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Токио, 6 марта (Jiji Press). Правительство Японии приняло решение отменить мемориальную церемонию, посвящённую годовщине землетрясения и цунами 11 марта 2011 года в связи с распространением нового коронавируса.
Решение было принято на дневном заседании правительства.
Спонсируемая правительством церемония должна была состояться в Токио 11 марта, в девятую годовщину катастрофы на северо-востоке Японии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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