Правительство Японии решило отменить мемориальную церемонию по случаю годовщины Великого восточно-японского землетрясения и цунами 11 марта 2011 года в связи с распространением коронавируса

Новости

Токио, 6 марта (Jiji Press). Правительство Японии приняло решение отменить мемориальную церемонию, посвящённую годовщине землетрясения и цунами 11 марта 2011 года в связи с распространением нового коронавируса.

Решение было принято на дневном заседании правительства.

Спонсируемая правительством церемония должна была состояться в Токио 11 марта, в девятую годовщину катастрофы на северо-востоке Японии.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме