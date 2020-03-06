Государственный визит Си Цзиньпина в Японию отложен в связи с распространением коронавируса

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Токио, 5 марта (Jiji Press). Запланированный государственный визит в Японию председателя Китая Си Цзиньпина будет отложен в условиях продолжающегося глобального распространения нового коронавируса. Об этом стало известно в четверг.

Генеральный директор Бюро МИД Японии по Азии и Океании проинформировал высокопоставленного члена правящей Либерально-демократической партии об отсрочке, сообщили информированные источники.

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