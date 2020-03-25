Олимпиада в Токио отложена до 2021 года, МОК согласился с предложением премьер-министра Японии Абэ Синдзо

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В связи с распространением нового коронавируса по всему миру 24 марта принято решение об отсрочке Олимпиады в Токио, открытие которой было запланировано на июль этого года. Премьер-министр Абэ Синдзо и другие провели телефонное совещание с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Бахом и заявили, что Олимпийские игры и Паралимпийские игры следует отложить примерно на один год и провести не позднее лета 2021 года.

Впервые в истории современные Олимпийские игры, которые начались в Афинах в 1896 году, будут перенесены. Учитывая, что вспышку инфекции нельзя было предвидеть, от планов провести мероприятия в соответствии с графиком отказались. Паралимпийские игры, которые должны были открыться 25 августа, также впервые в истории будут отложены.

Олимпиада – крупнейшее спортивное событие в мире. От первой в истории отмены турнира (исключая военное время) отказались, но из-за распространения инфекционного заболевания приходится менять планы его проведения. Процесс переноса не так прост, возникает множество проблем, таких как полное изменение графика, обеспечение мест проведения соревнований и наличие спонсоров.

Паралимпийские игры должны были проводиться в течение 12 дней после церемонии открытия, и ожидалось самое большое количество спортсменов, чем когда-либо. У Паралимпийских игр будут такие же проблемы с обеспечением места проведения соревнований и повторным отбором представителей.

В 2020 году новый коронавирус распространился из Азии в Европу, Соединенные Штаты и по всему миру, что привело к отмене или переносе соревнований по многим видам спорта. МОК координирует свою деятельность с Организационным комитетом Игр, столичной администрацией Токио, правительством Японии и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) перед лицом растущей сложности отбора спортсменов Олимпийских игр и обеспокоенности по поводу Игр. В середине марта ВОЗ объявила, что вирус можно считать пандемией, и спортсмены, Олимпийские комитеты разных стран и спортивные организации выражали желание отложить Игры. 22 марта МОК заявил, что «в течение четырех недель завершит подробные обсуждения о проведении Олимпиады», в которой должны принять участие около 20 000 спортсменов и связанных с проведением Игр людей, заинтересованных сторон. В том числе рассматривался вариант отсрочки Игр, но не их отмена.

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