Олимпийский огонь в Токио зажгут без зрителей из-за коронавируса

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Токио, 9 марта (Jiji Press). Принято решение о том, что церемония зажжения Олимпийского огня для Олимпийских игр в Токио и церемония вручения факела Организационному комитету Токийских игр 19 марта пройдут без зрителей.

Муто Тосиро, генеральный директор Токийского организационного комитета, опубликовал это решение, принятое в связи с распространением заболевания COVID-19, вызванного новым коронавирусом, после проведения телефонных переговоров с представителями Международного олимпийского комитета и Греческого олимпийского комитета Греции.

В церемонии зажжения огня, которая состоится в Олимпии в Греции на месте древних Олимпийских игр, примут участие только 100 гостей, их список утверждён МОК и Токийским организационным комитетом. Количество людей, которые будут отправлены из Японии на церемонию, составит около 35, что меньше уровня, который рассматривался ранее.

Репетиция церемонии зажигания огня, намеченная на среду, пройдёт без зрителей. Эстафета олимпийского огня в Греции после церемонии зажжения, вероятно, будет проводиться в уменьшенном масштабе в условиях вспышки коронавируса.

Церемония передачи факела состоится в Афинах.

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