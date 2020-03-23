Международный олимпийский комитет рассматривает вопрос о переносе Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 в Токио в связи с распространением коронавируса
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Лондон, 22 марта (Jiji Press). Международный олимпийский комитет заявил, что рассмотрит возможность переноса летних Олимпийских игр в Токио в условиях распространения в мире нового коронавируса.
«МОК в полной координации и партнерстве с организационным комитетом Токио 2020, властями Японии и столичной администрацией Токио начнёт подробные обсуждения, чтобы оценить быстрое развитие ситуации в области здравоохранения во всем мире и её влияние на Олимпийские игры, включая сценарий отсрочки», – сказали в комитете.
МОК добавил, что завершит обсуждение «в течение следующих четырёх недель».
При этом комитет заявил, что отмена Токийской Олимпиады «не стоит на повестке дня», отметив, что отмена «не решит ни одну из проблем и не поможет никому».
МОК сделал это заявление после проведения внеочередного заседания исполнительного комитета для активизации планирования сценариев Игр, «чтобы сохранить здоровье всех участников и внести вклад в сдерживание» нового коронавируса. Открытие Олимпиады в Токио запланировано на 24 июля этого года.
МОК впервые заговорил о возможной отсрочке проведения Игр. В условиях быстрого распространения вируса отборочные соревнования откладывают или отменяют, что создаёт проблемы в формировании национальных команд. С 17 марта МОК проводит телеконференции со спортивными организациями разных стран и национальными олимпийскими комитетами, чтобы определить ситуацию с проведением Игр; многие национальные комитеты призвали к отсрочке, и некоторые спортсмены отказались от участия. При этом МОК указал, что отсрочка сильно скажется на площадках для соревнований, жилых помещениях и создаст множество проблем. Президент МОК Томас Бах сказал: «Мы все пока в тёмном тоннеле и не знаем, насколько он будет длинным, но мы из него выйдем, и в конце концов от священного огня загорится факел».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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