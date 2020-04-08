Премьер-министр Японии Абэ Синдзо объявил о введении чрезвычайного положения для Токио и других регионов в связи с коронавирусом
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Токио, 7 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Абэ Синдзо объявил чрезвычайное положение в Токио и шести других префектурах после резкого увеличения числа новых случаев заражения коронавирусом. Это поможет принять ряд ограничительных мер по сдерживанию эпидемии.
Абэ сделал чрезвычайное заявление в соответствии с соответствующим законом на заседании правительственной штаб-квартиры по реагированию на коронавирус после одобрения таких мер на заседании консультативного комитета, состоящего из экспертов по инфекционным болезням и юристов.
После этого Абэ предварительно уведомил о своем чрезвычайном заявлении руководящие комитеты обеих палат парламента.
Впервые за 45 лет действующий премьер-министр принял участие в обсуждениях в руководящем комитете парламента.
Чрезвычайное положение будет действовать до 6 мая, когда закончится праздничный период Золотой недели. На пресс-конференции после заявления Абэ призвал людей этих регионов по возможности самоизолироваться и сократить общение с другими людьми на 70-80%. Это первый случай применения чрезвычайного положения после принятия Закона об особых мерах борьбы с новым гриппом, принятого в 2012 году.
Режим чрезвычайного положения будет действовать в Токио и шести префектурах – Сайтама, Тиба, Канагава, Осака, Хёго и Фукуока. Введение чрезвычайного положения – важный момент в борьбе с быстро распространяющимся вирусом, впервые появившимся в Японии в январе.
На пресс-конференции он указал, что при нынешних темпах распространения вируса в Токио количество инфицированных за две недели вырастет до 10 000, а за месяц превысит 80 000. Призвав людей в семи префектурах к самоизоляции, он указал, что уменьшение контактов с другими людьми на 70-80% за две недели позволит изменить динамику распространения и добиться падения количества заражений.
Абэ потребовал от предприятий перевести на удалённую работу всех, кого возможно, а при необходимости выходить на работу принять меры, чтобы уменьшить количество таких людей минимум на 70%.
Абэ призвал жителей семи префектур избегать «трёх видов тесноты» – тесных помещений, тесных скоплений и тесных контактов, отметив, что вводимый режим совершенно не будет «городской блокадой», как в других странах, и попросил жителей этих префектур не эвакуироваться в другие регионы страны.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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