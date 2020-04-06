Будет ли объявлено чрезвычайное положение в Японии? По словам министра правительства, «Ситуация с коронавирусом очень напряжённая»

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Токио, 5 апреля (Jiji Press). Ситуация со вспышкой коронавируса в Японии становится «очень напряженной», заявил в воскресенье министр экономической и фискальной политики Нисимура Ясутоси, указав на возможность введения правительством чрезвычайного положения в связи с вирусным кризисом.

Основной фактор решения об объявлении чрезвычайного положения – будет ли вспышка инфекции распространяться практически по всей стране, сказал он в телевизионной программе.

В прошлом месяце был пересмотрен специальный закон Японии о борьбе с новым гриппом, чтобы охватить и новый коронавирус, предположительно возникший в Китае, что позволяет правительству объявить чрезвычайное положение в связи с продолжающимся вирусным кризисом. После того, как чрезвычайное положение будет объявлено, губернаторы префектур будут уполномочены принимать решительные меры, которые могут ограничить частные права.

Чрезвычайное положение, если оно будет объявлено, «станет важным сигналом для молодых людей», сказал Нисимура, призвав их не ездить в сельские районы из крупных городов, таких как Токио и Осака, западная Япония, где распространяется инфекция.

Если молодые люди отправятся в регионы из Токио или Осаки, они могут распространить вирус в сельской местности, что может привести к ухудшению ситуации, сказал он. «Я хочу, чтобы (молодые люди) принимали взвешенные решения», – добавил Нисимура.

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