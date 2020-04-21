Купить овощи, не выходя из автомобиля: японский овощной магазин в условиях распространения коронавируса осваивает новые способы продаж

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В условиях распространения коронавирусной инфекции компания оптовой торговли овощами освоила способ прямой продажи розничным покупателям, при котором им не нужно выходить из машины. Новая услуга уже получает хорошие отзывы.

Токийская компания «Фудо сапурай» (р-н Ота) занимается закупкой овощей у фермеров по всей стране и поставками предприятиям общественного питания. В её магазине «Дорайбу суру яоя» (Зеленная лавка драйв-тру) упаковывают 5 кг риса, выращенные в Японии овощи и другие продукты в картонные коробки, набор стоит 5000 йен.

Видео: © Jiji Press

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