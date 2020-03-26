[Видео] Японская компания SHARP приступила к изготовлению защитных масок в условиях распространения коронавируса

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24 марта компания Sharp сообщила о том, что она начала производство медицинских масок. Цена пока не установлена, пути поставок обсуждаются с правительством. Компания стремится обеспечить стабильные поставки масок в условиях их нехватки в связи с распространением коронавируса. Видео с места производства предоставлено компанией Sharp.

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